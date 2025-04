Sicurezza sul lavoro | il Consiglio dei Ministri apre al dialogo con le parti sociali

lavoro sicuro e della vita sicura c'è ancora tantissimo da fare". Oggi il Consiglio dei Ministri "nel prendere atto di quello che si è fatto ha anche preso atto del fatto che gli altri interventi, tutto quello che dovrà essere fatto di ulteriore sul tema della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, necessita di una chiamata in causa", di "una concertazione importante con le parti sociali che saranno convocate l'8 maggio". Lo ha indicato la ministra del lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. "Oggi non approviamo un decreto - spiega - perché ci sembra invece importante fare una preventiva condivisione e soprattutto anche ascoltare e avvalerci di quelle che possono essere le ulteriori valutazioni e sollecitazioni che vengono dal mondo sindacale, dal mondo datoriale, dal mondo produttivo in generale", dice.

