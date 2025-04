Sicurezza sul lavoro il Cdm sblocca altri 650 milioni | risorse a quota 12 miliardi

milioni per la Sicurezza sul lavoro.E l’8 maggio, il governo incontrerà i sindacati. Particolarmente battagliero Landini della Cgil, che chiede una rivoluzione in quel modello basato sulla logica di “appalto e subappalto” che “uccide le persone”.Meloni sulla Sicurezza sul lavoroQuesto l’annuncio della premier, tramite un video pubblicato al termine del Cdm:“Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più. Abbiamo reperito insieme all’Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la Sicurezza sui posti di lavoro”. 🔗 Quifinanza.it - Sicurezza sul lavoro, il Cdm sblocca altri 650 milioni: risorse a quota 1,2 miliardi Al termine del Consiglio dei ministri strategico, tenutosi alla vigilia della Festa dei lavoratori del 1° maggio, il governo Meloni ha annunciato il reperimento di ulteriori 650per lasul.E l’8 maggio, il governo incontrerà i sindacati. Particolarmente battagliero Landini della Cgil, che chiede una rivoluzione in quel modello basato sulla logica di “appalto e subappalto” che “uccide le persone”.Meloni sullasulQuesto l’annuncio della premier, tramite un video pubblicato al termine del Cdm:“Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più. Abbiamo reperito insieme all’Inail650di euro per mettere in campo nuove misure concrete che insieme ai 600già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti portano a oltre 1 miliardo e 200ledisponibili per migliorare lasui posti di”. 🔗 Quifinanza.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cdm alla viglia del Primo maggio: niente decreto sul lavoro, convocato un tavolo di confronto. Meloni: «650 milioni per la sicurezza» - Misure per i territori alluvionati e di sostegno alle famiglia che vivono nell’area dei Campi Flegrei. Ma anche istruzione e un focus sulla sicurezza sul lavoro. Sono questi alcuni dei temi posti oggi, 30 aprile, sul tavolo dal Consiglio dei ministri (Cdm). Alla conferenza stampa erano presenti i ministri interessati, Nello Musumeci, ministro della Protezione civile e del Mare, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara e la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, mentre Giorgia Meloni non era presente in conferenza stampa ma ha postato un video sui social mentre l’incontro coi ... 🔗open.online

"Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza": costituito il Comitato provinciale per i referendum abrogativi - Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, sono queste le parole del Referendum dell’8 e 9 giugno che chiamerà alle urne anche cittadine e cittadini del territorio messinese. Una grande sfida per la democrazia, evidenzia la Cgil Messina. Ieri pomeriggio nella sede del sindacato si è ufficialmente... 🔗messinatoday.it

Lavoro nero e mancanza di sicurezza: denunciati due imprenditori - Pisa, 15 marzo 2025 – Due imprenditori sono stati denunciati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa per violazioni delle normative sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri. I controlli, effettuati a Marina di Pisa e Bientina, hanno portato alla sospensione di due attività e a sanzioni amministrative per un totale di oltre 10.000 euro. A Marina di Pisa, un’impresa edile è stata fermata per impiego di lavoratori in nero, tra cui un operaio privo di permesso di soggiorno. 🔗lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sicurezza sul lavoro, il Cdm sblocca altri 650 milioni: risorse a quota 1,2 miliardi; Decreto Ambiente: dalle semplificazioni alle trivelle in mare, ecco cosa prevede. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Meloni: 'Altri 650 milioni per la sicurezza sul lavoro'. L'8 maggio il governo incontra i sindacati - Il video della premier al termine del Consiglio dei ministri. Cisl: 'Serve un patto tra politica e parti sociali' (ANSA) ... 🔗ansa.it

Cdm oggi, Valditara: «Arresto in flagranza per chi picchia i docenti». Meloni: altri 600 milioni per la sicurezza sul lavoro - A Palazzo Chigi c'è stata la riunione del Consiglio dei ministri. Ecco cosa è stato deciso oggi, 30 aprile. Meloni, avviso ai mercati: «Il panico peggio dei ... 🔗ilmessaggero.it

L’annuncio di Meloni dopo il Cdm: altri 650 milioni di euro per la sicurezza sul lavoro - Leggi su Sky TG24 l'articolo L’annuncio di Meloni dopo il Cdm: altri 650 milioni di euro per la sicurezza sul lavoro ... 🔗tg24.sky.it