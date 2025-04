Sicurezza significa cultura partecipazione socialità e difesa dei diritti

Sicurezza, che significa anche cultura, socialità e difesa dei diritti, passa anche e soprattutto nel presidio dei quartieri considerati “difficili”. Ci vediamo domani, buon primo maggio a. 🔗 Perugiatoday.it - "Sicurezza significa cultura, partecipazione, socialità e difesa dei diritti" "Ci uniamo ai 3 principali sindacati ai festeggiamenti per la festa dei lavoratori e delle lavoratrici. La, cheanchedei, passa anche e soprattutto nel presidio dei quartieri considerati “difficili”. Ci vediamo domani, buon primo maggio a. 🔗 Perugiatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Mario Tozzi torna in tv con Sapiens: “La tecnologia? Meglio la cultura. Dare più spazio alla natura significa vivere in sicurezza” - Milano – La passione di Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, saggista e conduttore televisivo, nel dibattere di sostenibilità e cambiamenti climatici è contagiosa. Ricercatore del Cnr, ha esordito in tv nel 1996 a “Geo&Geo” a fianco di Licia Colò. A maggio ripartirà “Sapiens - Un solo pianeta” in onda su Rai 3. Com’è iniziata la sua carriera televisiva? “Per caso. Ero in Rai con il mio amico etologo che doveva commentare i documentari. 🔗ilgiorno.it

Padre Benanti, ‘Cultura aziendale essenziale per etica e sicurezza IA’ - (Adnkronos) – "La capacità dei robot di modificare il loro comportamento in base alle condizioni operative solleva preoccupazioni legate alla gestione di tale autonomia e al potenziale per azioni dannose. Il pericolo maggiore, tuttavia, non risiede nelle intelligenze artificiali in sé, ma nella mancata conoscenza di queste tecnologie e nel lasciare che decisioni sul loro […] L'articolo Padre Benanti, ‘Cultura aziendale essenziale per etica e sicurezza IA’ proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Dl Sicurezza, Nordio: "Garantismo significa anche certezza di pena e sicurezza per i cittadini" - (Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2025 "Ci sono nuovi reati e inasprimenti di pene. Ci hanno sempre accusati di contraddizione, perché predichiamo il garantismo e poi avremmo introdotto il cosiddetto panpenalismo. Vorrei chiarire che garantismo significa presunbzione di innocenza, ma anche certezza della pena e sicurezza per i cittadini" così il Ministro Nordio nella conferenza a seguito del Consiglio dei Ministri. 🔗iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

Sicurezza significa cultura, partecipazione, socialità e difesa dei diritti; In piazza del Bacio la festa del 1° Maggio. Ferdinandi: «La sicurezza passa dall’essere presenti nei territori»; Oltre 800 studenti alle Ciminiere per la Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro; Il sindaco Giovanni Erroi sui fatti di cronaca: «Uniti per la legalità. Gli autori saranno assicurati alla legge. Carmiano è una comunità sana». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il ruolo del feedback nella cultura della sicurezza - La sicurezza sul lavoro non è mai solo una questione di norme e procedure, ma è direttamente influenzata dalla cultura organizzativa ... un ruolo chiave nella partecipazione dei collaboratori ... 🔗puntosicuro.it

Würth Italia rilancia la cultura della sicurezza sul lavoro - Würth Italia promuove la sicurezza sul lavoro attraverso la campagna “ZerøInfortuni – Proteggi ciò che sei, lavora con il cuore”. 🔗distribuzionemoderna.info

“Liguria Ponente Tour 2025”, oltre 300 studenti coinvolti per promuovere la cultura della sicurezza - Concluso il progetto itinerante del SEI-CPT Imperia: quattro tappe tra le scuole del Ponente ligure Imperia. Si è concluso con grande partecipazione il « Liguria Ponente Tour 202 5», progetto itineran ... 🔗riviera24.it