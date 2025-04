Sicurezza salari e condivisione Il primo maggio di Meloni e Schlein

Meloni annuncia 1,2 miliardi di euro per la Sicurezza sul lavoro. La segretaria del Pd Elly Schlein sostiene che l'ostilità al salario minimo della presidente del Consiglio è "inspiegabile". Il primo maggio di governo e opposizione si gioca sull'attivismo di Palazzo Chigi, che annuncia nuove risorse e sulla risposta ideologica del Nazareno ancorata al salario minimo.Il messaggio di Meloni Un miliardo e duecento milioni per migliorare la Sicurezza sui posti di lavoro. Così la presidente del consiglio nel suo messaggio in occasione del primo maggio. "Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più", spiega. Il riferimento è ai 650 milioni di euro "per mettere in campo nuove misure concrete che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la Sicurezza sui posti di lavoro".

