Sicurezza Nisini Lega | importante operazione FFOO a tutela aziende settore orafo Arezzo

Arezzo, 30 aprile 2025 – Sicurezza, Nisini (Lega): importante operazione FFOO a tutela aziende settore orafo Arezzo “Il blitz condotto dagli operatori di Polizia e Carabinieri che ha permesso di smantellare la banda di criminali specializzati in furti nel settore orafo è il più chiaro, concreto risultato raggiunto dalle Forze dell’ordine in risposta alla crescente ondata di furti che le imprese del distretto orafo di Arezzo ha subito sin dallo scorso anno. Proprio nel Luglio del 2024, insieme con il sottosegretario Nicola Molteni, con il capo della Polizia Vittorio Pisani e il prefetto di Arezzo Maddalena de Luca, avevamo affrontato il tema dei furti commessi ai danni di queste aziende. L’incremento di operatori sul territorio e il potenziamento dell’attività investigativa conseguente hanno prodotto oggi un esito significativo e atteso dal settore orafo aretino. 🔗 Lanazione.it - Sicurezza, Nisini (Lega): importante operazione FFOO a tutela aziende settore orafo Arezzo , 30 aprile 2025 –):“Il blitz condotto dagli operatori di Polizia e Carabinieri che ha permesso di smantellare la banda di criminali specializzati in furti nelè il più chiaro, concreto risultato raggiunto dalle Forze dell’ordine in risposta alla crescente ondata di furti che le imprese del distrettodiha subito sin dallo scorso anno. Proprio nel Luglio del 2024, insieme con il sottosegretario Nicola Molteni, con il capo della Polizia Vittorio Pisani e il prefetto diMaddalena de Luca, avevamo affrontato il tema dei furti commessi ai danni di queste. L’incremento di operatori sul territorio e il potenziamento dell’attività investigativa conseguente hanno prodotto oggi un esito significativo e atteso dalaretino. 🔗 Lanazione.it

