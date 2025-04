Sicurezza nei cantieri edili siglato il Protocollo d’Intesa tra Comune e Sindacati

Sicurezza e legalità. Così è stato definito il Protocollo d’Intesa per la Sicurezza nei cantieri e la tutela della salute dei lavoratori del settore delle costruzioni, firmata nel pomeriggio di lunedì 28 aprile a Palazzo Frizzoni. L’accordo nasce dalla volontà della giunta comunale e delle principali organizzazioni sindacali del settore edile di garantire la regolarità e combattere ogni forma di illegalità nei cantieri, oltre a promuovere condizioni adeguate sia dal punto di vista della Sicurezza che della salute.Il Protocollo, composto da nove articoli, si propone di raggiungere vari obiettivi atti a migliorare le condizioni dei lavoratori laddove necessario, oltre che di consentire interventi di verifica che garantiscano la piena regolarità delle attività svolte sul luogo di lavoro, sia esso pubblico o privato. 🔗 Bergamonews.it - Sicurezza nei cantieri edili, siglato il Protocollo d’Intesa tra Comune e Sindacati Bergamo. Un catalogo di impegni per tutelaree legalità. Così è stato definito ilper laneie la tutela della salute dei lavoratori del settore delle costruzioni, firmata nel pomeriggio di lunedì 28 aprile a Palazzo Frizzoni. L’accordo nasce dalla volontà della giunta comunale e delle principali organizzazioni sindacali del settore edile di garantire la regolarità e combattere ogni forma di illegalità nei, oltre a promuovere condizioni adeguate sia dal punto di vista dellache della salute.Il, composto da nove articoli, si propone di raggiungere vari obiettivi atti a migliorare le condizioni dei lavoratori laddove necessario, oltre che di consentire interventi di verifica che garantiscano la piena regolarità delle attività svolte sul luogo di lavoro, sia esso pubblico o privato. 🔗 Bergamonews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cantieri edili senza il rispetto delle normative di sicurezza: scattano le maxi multe - Un’ampia operazione congiunta dei Carabinieri della Stazione di Pisa Porta a Mare e del Nucleo Ispettorato Lavoro di Pisa ha portato alla luce gravi carenze in materia di sicurezza all’interno di un cantiere edile cittadino. L’intervento, denominato 'Campagna congiunta controlli cantieri edili... 🔗pisatoday.it

Lavoro nero e sicurezza nei cantieri edili: maxi operazione della Gdf. Ecco dove | VIDEO - Controlli a tappeto nei cantieri edili del Nuovo Circondario Imolese. La Guardia di Finanza di Bologna, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e l’Asl di Imola, ha condotto un’importante operazione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di lavoro, salute e sicurezza... 🔗bolognatoday.it

Sicurezza nei cantieri edili, il 36% è irregolare ai controlli. E ora assunzioni di tecnici Asl - Firenze, 9 marzo 2025 – Sicurezza nei cantieri, ancora non ci siamo proprio. Nei 3.789 controlli effettuati con sopralluogo dalle Asl nel 2024 (1.583 nella Toscana centro, 1.392 nella Nord Ovest e 814 nella Sud Est), ben 1.366 sono risultati fuori regola alla prima verifica: in media il 36% (il 31% nel territorio dell’Asl Toscana centro, il 36% nella Nord Ovest e addirittura il 45% nella Sud Est). 🔗lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Sicurezza, legalità e qualità del lavoro: siglato il Protocollo per il settore delle costruzioni in Umbria; ASL Foggia - News in archivio_det; Fisac Lazio: siglato protocollo di intesa concessione credito / sicurezza cantieri edili; Imprese edili, siglato il primo CCNL senza Cassa Edile. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cantieri, intesa Comune-sindacati. In caso di violazioni stop ai lavori - L’obiettivo è garantire la sicurezza nei cantieri. Nasce a Bergamo il “Protocollo d’intesa per la sicurezza nei cantieri ... 🔗msn.com

Patente a punti cantieri edili: chi sono gli esclusi? Scopri se sei tra gli esonerati - A partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi nei cantieri edili devono avere la patente a punti per la sicurezza: chi sono gli esclusi? La lista completa. 🔗tag24.it

Sicurezza nei luoghi di lavoro. Edilizia, fuori norma un cantiere su 4 - Grosseto, verifiche della Asl in 814 attività: 219 sono state sanzionate. Viggiano: “Tenere alta l’attenzione” ... 🔗msn.com