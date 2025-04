Sicilia misura straccia bollo | la scadenza sarà prorogata al 30 giugno 2025

Sicilia: sarà pubblicata nei prossimi giorni la legge che proroga al 30 giugno la misura denominata «straccia bollo », prevista dalla legge di stabilità 2025-2027 . A darne notizia è l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino . «La norma straccia bollo - evidenzia l’assessore - ha fatto registrare un notevole interesse da parte dei contribuenti. Con questa proroga assicuriamo. 🔗 Feedpress.me - Sicilia, misura "straccia bollo": la scadenza sarà prorogata al 30 giugno 2025 pubblicata nei prossimi giorni la legge che proroga al 30ladenominata «», prevista dalla legge di stabilità-2027 . A darne notizia è l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino . «La norma- evidenzia l’assessore - ha fatto registrare un notevole interesse da parte dei contribuenti. Con questa proroga assicuriamo. 🔗 Feedpress.me

Sicilia, ecco lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Ecco come si paga - Sicilia, ecco lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Ecco come si paga La Giunta siciliana ha approvato il disegno di legge sulla Stabilità , del valore di 650 milioni di euro , e il Bilancio, puntando a una rapida approvazione in aula entro l'anno. Con la manovra 2025-2027, il governo regionale destina maggiori fondi alla sanità, intensifica. 🔗feedpress.me

Sicilia. Straccia bollo, la scadenza sarà prorogata al 30 giugno. Dagnino “Più tempo per chi vuole usufruire della norma” - Sarà pubblicata nei prossimi giorni la legge che proroga al 30 giugno la misura denominata “straccia bollo”, prevista dalla legge di Stabilità 2025-2027. A darne notizia è l’assessore regionale ... 🔗msn.com

Sicilia, confermata anche per il 2025 la misura "Straccia-bollo" - Anche per il 2025 resta attiva l'iniziativa "Straccia-bollo" promossa dalla Regione Siciliana, che consente ai cittadini residenti nell’isola di regolarizzare la tassa automobilistica regionale non ... 🔗tp24.it

Bollo auto 2025 in Sicilia, scadenza pagamento e come evitare sanzioni - Per ottenere lo sgravio è necessario effettuare il pagamento esclusivamente nei punti Aci, o negli sportelli convenzionati, entro il 30 aprile del 2025. Solo così sarà possibile saldare la cartella co ... 🔗tg24.sky.it