Si vantarono dell’omicidio | Allarmante pericolosità dei quattro ora in carcere

quattro giovani arrestati per l’omicidio di Mohamed Elsayed Elsharkawy, avvenuto lo scorso 20 aprile ad Abbiategrasso, si sarebbero addirittura vantati tra loro di quanto appena commesso. Nessun rimorso, nessun turbamento: solo compiacimento e parole di autocelebrazione per aver tolto la vita a un coetaneo. Il giudice per le indagini preliminari di Pavia, Luigi Riganti, ha convalidato il fermo e disposto il carcere per tutti e quattro i sospettati, di età compresa tra i 18 e i 27 anni, tra cui tre fratelli, Andrea, Mario e Nicolò Rallo e Joshua La Valle classe 1997. Nell’ordinanza parla di una "Allarmante pericolosità sociale" e di una "propensione alla violenza" fuori controllo. 🔗 Ilgiorno.it - Si vantarono dell’omicidio: "Allarmante pericolosità" dei quattro ora in carcere Un delitto brutale, compiuto con ferocia e seguito da atteggiamenti che il giudice definisce "di assoluta noncuranza": igiovani arrestati per l’omicidio di Mohamed Elsayed Elsharkawy, avvenuto lo scorso 20 aprile ad Abbiategrasso, si sarebbero addirittura vantati tra loro di quanto appena commesso. Nessun rimorso, nessun turbamento: solo compiacimento e parole di autocelebrazione per aver tolto la vita a un coetaneo. Il giudice per le indagini preliminari di Pavia, Luigi Riganti, ha convalidato il fermo e disposto ilper tutti ei sospettati, di età compresa tra i 18 e i 27 anni, tra cui tre fratelli, Andrea, Mario e Nicolò Rallo e Joshua La Valle classe 1997. Nell’ordinanza parla di una "sociale" e di una "propensione alla violenza" fuori controllo. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Il filo nero dell’omicidio. Matteotti - L’assassinio di Giacomo Matteotti, fra le piazze di Lecco e le torri della Grigna. Il delitto del segretario del Partito socialista unitario, ammazzato a Roma il 10 giugno 1924 perché contro i fascisti, ha risvolti lecchesi: l’arresto a Ballabio di uno degli autori del delitto, Albino Volpi; la figura di Amleto Poveromo, anch’egli implicato nel rapimento e nell’uccisione del deputato, titolare di macelleria nel centro di Lecco; i Proletari escursionisti; il diavolo della Grignetta, Erminio Dones, principale fiancheggiatore proprio di Albino Volpi. 🔗ilgiorno.it

Ilaria Sula, indagata la madre dell'ex fidanzato arrestato per omicidio - L'ipotesi di reato per la donna è concorso in occultamento di cadavere. La giovane studentessa è scomparsa il 25 marzo e trovata morta la notte tra il 1 e il 2 aprile 🔗tgcom24.mediaset.it

La sparatoria prima dell'omicidio del boss Giancarlo Romano, chiesti 12 anni per il suo braccio destro - Fu parte attiva nella sparatoria di corso dei Mille che precedette di appena mezz'ora l'omicidio del boss emergente Giancarlo Romano, avvenuto in via XXVII Maggio, allo Sperone, il 26 febbraio dell'anno scorso. Per Alessio Salvo Caruso, ritenuto il braccio destro della vittima, la Procura ha... 🔗palermotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Omicidio ad Abbiategrasso, le coltellate e i complimenti: I quattro ragazzi si vantarono di aver ucciso. 🔗Ne parlano su altre fonti

Si vantarono dell’omicidio: "Allarmante pericolosità" dei quattro ora in carcere - Nell’ordinanza parla di una "allarmante pericolosità sociale ... Il quadro che emerge dagli atti dell’inchiesta è inquietante: non solo l’efferatezza dell’omicidio, ma soprattutto l’atteggiamento ... 🔗ilgiorno.it

Omicidio ad Abbiategrasso, le coltellate e i complimenti: “I quattro ragazzi si vantarono di aver ucciso” - Dopo aver ucciso Mohamed Elsayed Elsharkawy lo scorso 20 aprile ad Abbiategrasso (Milano) i quattro presunti assassini ne avrebbero parlato tra loro ... 🔗fanpage.it