Si sente male e muore a Scarperia | tragedia durante un’escursione

Scarperia (Firenze), 30 aprile 2025 – tragedia nel pomeriggio di mercoledì 30 aprile. Un uomo, un escursionista, è morto nel territorio comunale di Scarperia e San Piero per un malore. Si sarebbe sentito male in un campo. E’ stato lanciato l’allarme ai soccorsi intorno alle 17. Ogni tentativo di rianimazione è però risultato vano. A intervenire, il personale del 118 ma l’uomo, che aveva 73 anni, era già morto.Una giornata di relax e a contatto con la natura si è dunque trasformata in tragedia. Sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero della salma. Le autorità confermano che l’uomo è morto per cause naturali. 🔗 Lanazione.it - Si sente male e muore a Scarperia: tragedia durante un’escursione (Firenze), 30 aprile 2025 –nel pomeriggio di mercoledì 30 aprile. Un uomo, un escursionista, è morto nel territorio comunale die San Piero per un malore. Si sarebbe sentitoin un campo. E’ stato lanciato l’allarme ai soccorsi intorno alle 17. Ogni tentativo di rianimazione è però risultato vano. A intervenire, il personale del 118 ma l’uomo, che aveva 73 anni, era già morto.Una giornata di relax e a contatto con la natura si è dunque trasformata in. Sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero della salma. Le autorità confermano che l’uomo è morto per cause naturali. 🔗 Lanazione.it

