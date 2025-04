Si presenta al Serd tira fuori un coltello e minaccia i sanitari | voleva una doppia dose di metadone

Serd- Servizio per le dipendenze- di Priverno e una volta entrato nella sala d'attesa della struttura ha estratto dalla tasca del giubbotto un coltello a serramanico e ha cominciato a minacciare il personale sanitario. voleva una doppia dose di metadone e sotto minaccia di. 🔗 Latinatoday.it - Si presenta al Serd, tira fuori un coltello e minaccia i sanitari: voleva una doppia dose di metadone Si è recato al- Servizio per le dipendenze- di Priverno e una volta entrato nella sala d'attesa della struttura ha estratto dalla tasca del giubbotto una serramanico e ha cominciato are il personaleo.unadie sottodi. 🔗 Latinatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

“Solo bugie, si deve vergognare”. Manuel Bortuzzo dopo Verissimo, il volto noto tira fuori anche le prove - L’attenzione su Manuel Bortuzzo si è di nuovo accesa dopo la partecipazione dell’ex nuotatore a Verissimo, dove ha rilasciato dichiarazioni che hanno immediatamente scatenato reazioni nel mondo dello spettacolo. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Bortuzzo ha voluto prendere le distanze dal gossip, lanciando frecciatine alla sua ex compagna Lulù Selassié e a chi, secondo lui, continua a strumentalizzare la loro storia. 🔗caffeinamagazine.it

Il Frosinone si tira fuori dalla zona retrocessione: Brescia battuto 2-1. Le pagelle - Il Frosinone batte il Brescia 2-1 e conquista così la terza vittoria di fila. Decisive le reti di Kvernadze e Ghedjemis, per le rondinelle in gol Moncini che aveva pareggiato il gol del georgiano sul finale di primo tempo. Con questo successo il Frosinone esce per la prima volta dalla zona... 🔗frosinonetoday.it

Litiga con la moglie, scende in strada e tira fuori la katana: arrestato italiano - Un uomo italiano di 40 anni è stato arrestato in flagranza di reato per il danneggiamento di undici auto in sosta nella zona Lorenteggio, a Milano. L’episodio è avvenuto all’alba di domenica, ma la notizia è stata riferita oggi dalla questura. L’intervento della polizia Gli agenti della squadra volante del commissariato Lorenteggio sono intervenuti in via Cascina Barocco dopo la segnalazione di un condomino che aveva notato l’uomo mentre colpiva le vetture con un arnese di ferro. 🔗thesocialpost.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Si presenta al Serd, tira fuori un coltello e minaccia i sanitari: voleva una doppia dose di metadone; In treno verso Venezia scoppia la follia: donna aggredisce due passeggeri con le forbici, poi fermata dagli ag. 🔗Su questo argomento da altre fonti