Si nascondono insidie in quello 02% fuori dal suo controllo Ecco cosa rischia ora Chiara Ferragni altro che 'rinascita perfetta' | il retroscena

cosa di nuovo”. Chiara Ferragni ieri ha annunciato via social di essere diventata azionista di maggioranza della società che controlla il suo brand e di essere pronta a rimettere mano alla sua storia di imprenditrice. Se la favola sarà o meno a lieto fine è presto per dirlo, perché nonostante Ferragni ora controlli il 99,8% del capitale di Fenice – un’operazione che le è costata 6,39 milioni di euro -, dietro quello 0,2% nelle mani di Pasquale Morgese “si nascondono insidie”. Lo scrive il Corriere della Sera, riscostruendo nel dettaglio lo scontro con i soci Paolo Barletta, fino a poche settimane fa primo azionista di Fenice con il 40% delle quote, e Pasquale Morgese (27,5% del capitale), che nell’ultima infuocata assemblea si era espresso contro l’aumento di capitale proposto dall’amministratore unico della società, il super manager Claudio Calabi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Si nascondono insidie in quello 0,2% fuori dal suo controllo. Ecco cosa rischia ora Chiara Ferragni, altro che ‘rinascita perfetta’”: il retroscena La premessa è di quelle che dicono tutto, o almeno molto: “Le favole non esistono. Ma so che sto provando a costruire qualdi nuovo”.ieri ha annunciato via social di essere diventata azionista di maggioranza della società che controlla il suo brand e di essere pronta a rimettere mano alla sua storia di imprenditrice. Se la favola sarà o meno a lieto fine è presto per dirlo, perché nonostanteora controlli il 99,8% del capitale di Fenice – un’operazione che le è costata 6,39 milioni di euro -, dietro0,2% nelle mani di Pasquale Morgese “si”. Lo scrive il Corriere della Sera, riscostruendo nel dettaglio lo scontro con i soci Paolo Barletta, fino a poche settimane fa primo azionista di Fenice con il 40% delle quote, e Pasquale Morgese (27,5% del capitale), che nell’ultima infuocata assemblea si era espresso contro l’aumento di capitale proposto dall’amministratore unico della società, il super manager Claudio Calabi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

