Si lanciano dalle finestre Terribile incendio in un albergo | ci sono morti

incendio è divampato in un hotel nel tardo pomeriggio di martedì 29 aprile, causando la morte di almeno 15 persone. Le fiamme hanno richiesto l’intervento di sei squadre dei vigili del fuoco per essere domate, ma la causa dell’incendio rimane sconosciuta.? La maggior parte delle vittime è morta per soffocamento, mentre una persona è morta dopo essere caduta dall’edificio nel tentativo di sfuggire alle fiamme.“Finora sono state segnalate 15 vittime. È stata istituita una squadra speciale per indagare sulla causa dell’incendio e verificare le misure di sicurezza in atto. L’indagine esaminerà anche le difficoltà incontrate dagli ospiti durante l’evacuazione dall’edificio”, ha dichiarato ai giornalisti il ??commissario di polizia di Calcutta Manoj Kumar Verma.Leggi anche: “È il corpo della famosa scrittrice”. 🔗 Una devastante tragedia. Unè divampato in un hotel nel tardo pomeriggio di martedì 29 aprile, causando la morte di almeno 15 persone. Le fiamme hanno richiesto l’intervento di sei squadre dei vigili del fuoco per essere domate, ma la causa dell’rimane sconosciuta.? La maggior parte delle vittime è morta per soffocamento, mentre una persona è morta dopo essere caduta dall’edificio nel tentativo di sfuggire alle fiamme.“Finorastate segnalate 15 vittime. È stata istituita una squadra speciale per indagare sulla causa dell’e verificare le misure di sicurezza in atto. L’indagine esaminerà anche le difficoltà incontrate dagli ospiti durante l’evacuazione dall’edificio”, ha dichiarato ai giornalisti il ??commissario di polizia di Calcutta Manoj Kumar Verma.Leggi anche: “È il corpo della famosa scrittrice”. 🔗 Caffeinamagazine.it

