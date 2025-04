Si lancia in mare nel porto | paura per un 30enne

paura nel pomeriggio di ieri nel porto di Castellammare di Stabia, dove un 30enne è stato salvato dalla Guardia Costiera dopo essersi tuffato in mare. L'uomo si sarebbe lanciato dalla banchina per motivi da accertare.Alcuni lavoratori del porto che avevano assistito alla scena hanno avvisato. 🔗 Napolitoday.it - Si lancia in mare nel porto: paura per un 30enne nel pomeriggio di ieri neldi Castellamdi Stabia, dove unè stato salvato dalla Guardia Costiera dopo essersi tuffato in. L'uomo si sarebbeto dalla banchina per motivi da accertare.Alcuni lavoratori delche avevano assistito alla scena hanno avvisato. 🔗 Napolitoday.it

