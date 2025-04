Si finge un tecnico dell' acqua e ruba a un' anziana gioielli per 5 mila euro

Non si placano le truffe ai danni degli anziani. Questa volta è successo a una donna di 85 anni, raggirata con la scusa di un problema agli impianti idrici. Il fatto è successo nella giornata di martedì 29 aprile in un'abitazione di via Jacopo Tomadini a Pordenone. L'anziana, dopo essersi accorta.

