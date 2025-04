Si ferma Lautaro Martinez | risentimento ai flessori della coscia sinistra I tempi di recupero

Lautaro Martinez ha alzato bandiera bianca al 43esimo del primo tempo. Anzi, ha stretto i denti fino all'intervallo, ma poi ha dovuto lasciare il campo a Taremi per infortunio. L'ennesima tegola per Simone Inzaghi, che in questo 2025 praticamente non ha mai avuto il suo 11 titolare a disposizione.Le prime voci che arrivano da Barcellona parlano di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Cosa significa per Lautaro Martinez? Molto dipenderà dai successivi esami, che determineranno la gravità dell'infortunio muscolare. Se si trattasse di una contrattura, Lautaro potrebbe perfino pensare di scendere in campo martedì prossimo nella gara di ritorno.

Lautaro Martinez non si ferma: ecco le scelte di Inzaghi – CdS - Ultime cinque partite in Serie A, domani la semifinale di Coppa Italia e poi si spera tre partite di Champions League. L’Inter si prepara al rush finale, con un uomo al comando scrive il Corriere dello Sport. CAPITANO – C’è un uomo, là davanti in casa Inter. Ancora una volta Lautaro Martinez si è ritrovato da solo in attacco. Con Marcus Thuram in infermeria, la solitudine del Toro è tornata ad essere evidente, scrive il Corriere dello Sport. 🔗inter-news.it

Parma-Inter e l’incognita Lautaro Martinez: le possibilità di rivederlo in campo - Nel mirino di Lautaro Martinez c’è Parma-Inter, L’attaccante nerazzurro è pronto a tornare: come gestirà il suo recupero Simone Inzaghi? STOP ALLE SPALLE – Il risentimento ai flessori registrato alla metà di marzo ha permesso a Lautaro Martinez di restare a Milano, mentre tutti – o quasi – i suoi compagni di squadra nerazzurri scendevano in campo con le rispettive Nazionali. Le due settimane di pausa, però, non sono bastate all’argentino, il cui infortunio appariva già in fase di guarigione, per rientrare subito dopo la sosta. 🔗inter-news.it

Nuovo DS, obiettivo Lautaro Martinez: contatti già avviati - Allarme in casa Inter per le ultime notizie di mercato su Lautaro Martinez: assalto all’argentino Anche in una stagione come quella attuale, con alcuni momenti di digiuno prolungati, l’importanza di Lautaro Martinez per l’Inter non si discute. E quando serve, il capitano timbra il cartellino, eccome. Come avvenuto nella gara di campionato con il Genoa o nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. 🔗calciomercato.it

