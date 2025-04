Si ferma in mezzo ad un marciapiede si toglie le scarpe e si mette a pregare La singolare scena ritratta da una lettrice ieri sera in pieno centro a Sezze

Per i musulmani osservanti, le preghiere, conosciute come Salat, sono uno dei cinque pilastri dell'Islam e sono un atto di adorazione e di comunione con Allah.

