Si complica la missione salvezza della Nuoto Catania sconfitta in Gara 2 contro il Telimar Palermo | sarà finale playout

Gara 2 della semifinale play out per la permanenza in Serie A1 maschile vede la Nuoto Catania perdere alla piscina Comunale di Nesima (CT) per mano del Telimar Palermo con il risultato di 9-10.Partita tesa ed emozionate quella vista alla Comunale di Nesima. Gli etnei si portano avanti 5-2. 🔗 Cataniatoday.it - Si complica la missione salvezza della Nuoto Catania, sconfitta in Gara 2 contro il Telimar Palermo: sarà finale playout Lasemiplay out per la permanenza in Serie A1 maschile vede laperdere alla piscina Comunale di Nesima (CT) per mano delcon il risultato di 9-10.Partita tesa ed emozionate quella vista alla Comunale di Nesima. Gli etnei si portano avanti 5-2. 🔗 Cataniatoday.it

Carpi-Legnago Salus: pareggio che complica la salvezza della Spal - Il pareggio a reti inviolate maturato nel posticipo dello stadio Cabassi tra Carpi e Legnago Salus ha chiuso una trentacinquesima giornata che ha modificato in maniera sensibile la corsa salvezza. La situazione della Spal è decisamente peggiorata, perché a 180 minuti dalla fine della regular season i biancazzurri hanno perso terreno sia dalla Lucchese che dal Milan Futuro che hanno conquistato vittorie pesanti nella lotta per non retrocedere. 🔗ilrestodelcarlino.it

Empoli-Atalanta 0-5, gol e highlights: azzurri demoliti dalla Dea e salvezza che si complica - L'Empoli cade sempre più giù. Dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Udinese, arriva un altro pesante ko per gli azzurri, che al Castellani incappano in 5-0, stavolta a favore dell'Atalanta. Ok che la partita sulla carta era difficile, ma l'Empoli visto quest'oggi in campo è sembrata una squadra... 🔗europa.today.it

Calcio Prima Categoria: si complica la strada salvezza senza passare dai playout. Serricciolo, Paolini ci crede ancora: "Mancano sei turni, ce la possiamo fare» - Serviva la vittoria contro l’Atletico Lucca, ma al triplice fischio il Serricciolo non è riuscito ad andare oltre il 2-2. Un pareggio che muove leggermente la classifica, ma che serve a poco in ottica salvezza. A sei giornate dal termine della stagione non è facile per i gialloblù riuscire a mantenere la categoria senza passare dai playout. Per il momento invischiati nella lotta retrocessione ci sono anche il Porcari e il Cqs Pistoia, a +5 dai galletti, e poco sopra anche il Pieve Fosciana a +6. 🔗sport.quotidiano.net

Si complica la missione salvezza della Nuoto Catania, sconfitta in Gara 2 contro il Telimar Palermo: sarà finale playout - Al termine della gara, l’eccessivo nervosismo di entrambe le squadre si è palesato anche al di fuori del rettangolo clorato con diversi giocatori di Catania e Palermo coinvolti in una breve ressa pron ... 🔗cataniatoday.it

La Nuoto Catania affonda il Telimar. Per gli etnei si riapre la corsa salvezza - Va alla Nuoto Catania il derby siciliano di A1. Nella piscina di casa, battuto per 13 a 11 il Telimar Palermo. Una vittoria che riaccende la speranza di rimanere nella serie maggiore. Gli etnei ... 🔗rainews.it

Cosenza Calcio: missione salvezza, tra numeri, cuore e otto battaglie decisive -Tutti i dettagli - Un cammino complicato, ma non chiuso ... Se mantenuta, porterebbe la squadra a chiudere a circa 34 punti. La soglia salvezza diretta negli ultimi anni si è attestata sui 41-42 punti, mentre ... 🔗infooggi.it