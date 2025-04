Si chiude bottega Mediaset sigilli in arrivo per il programma | non c’è più niente da salvare

programma ha fatto il suo esordio in prima serata con numeri modesti: il debutto ha raccolto appena il 18% di share, attirando circa 2,3 milioni di telespettatori. Una partenza non entusiasmante ma nemmeno disastrosa, che però si è rivelata un picco rispetto a ciò che sarebbe accaduto nelle settimane successive.>>“Non volevano farsi beccare ma li abbiamo visti”. Lorenzo e Shaila, bomba: questo sì che cambia la storiaIl secondo appuntamento ha registrato un calo significativo, con un’audience scesa a 1,5 milioni e uno share fermo al 13%. Un crollo verticale che si è aggravato ulteriormente con la terza puntata, andata in onda lunedì sera, che ha toccato i minimi storici con appena 1,3 milioni di spettatori e un deludente 10% di share. 🔗 Nonostante l’attesa e una promozione intensa, il nuovo reality show di Canale 5 non sta riscuotendo il successo sperato. Lanciato come una delle grandi scommesse televisive della primavera, ilha fatto il suo esordio in prima serata con numeri modesti: il debutto ha raccolto appena il 18% di share, attirando circa 2,3 milioni di telespettatori. Una partenza non entusiasmante ma nemmeno disastrosa, che però si è rivelata un picco rispetto a ciò che sarebbe accaduto nelle settimane successive.>>“Non volevano farsi beccare ma li abbiamo visti”. Lorenzo e Shaila, bomba: questo sì che cambia la storiaIl secondo appuntamento ha registrato un calo significativo, con un’audience scesa a 1,5 milioni e uno share fermo al 13%. Un crollo verticale che si è aggravato ulteriormente con la terza puntata, andata in onda lunedì sera, che ha toccato i minimi storici con appena 1,3 milioni di spettatori e un deludente 10% di share. 🔗 Caffeinamagazine.it

