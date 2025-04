Si affaccia dal balcone di casa e lancia giù la figlia di 7 mesi morta sul colpo | fermata una donna a Catania

Si è affacciata dal balcone della sua abitazione con in braccio la piccola figlia di 7 mesi e l'ha gettata nel vuoto. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118: la bimba sarebbe morta durante il trasporto d'urgenza in ospedale a Catania. Sul luogo, nella cittadina di Misterbianco, sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. La procura di Catania ha aperto un'indagine.

Le indagini: il padre e la depressione della madre

Gli inquirenti non hanno ancora chiarito cosa abbia spinto la madre a quel gesto. Secondo quanto riporta Ansa, la donna avrebbe sofferto in passato di depressione. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente, hanno portato in pronto soccorso anche il padre della bimba, che avrebbe avuto bisogno di cure mediche.

