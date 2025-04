Sh?gun – stagione 2 | al via le riprese della seconda stagione

stagione 2: al via le riprese della seconda stagioneGina Balian, President, FX Entertainment, ha annunciato che le riprese della seconda stagione di Sh?gun, la serie drama di successo mondiale di FX e Disney+ basata sull’omonimo romanzo di James Clavell, inizieranno a gennaio a Vancouver. Sh?gun, il titolo più visto nella storia di FX, è prodotto da FX Productions.Rachel Kondo e Justin Marks, creatori della serie televisiva, hanno di recente terminato i lavori nella writers’ room dedicata alla creazione di un capitolo completamente nuovo rispetto alla prima stagione, che era un adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell.Nella prima stagione, Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) ha lottato per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzavano contro di lui. 🔗 Sh?gun –2: al via leGina Balian, President, FX Entertainment, ha annunciato che ledi Sh?gun, la serie drama di successo mondiale di FX e Disney+ basata sull’omonimo romanzo di James Clavell, inizieranno a gennaio a Vancouver. Sh?gun, il titolo più visto nella storia di FX, è prodotto da FX Productions.Rachel Kondo e Justin Marks, creatoriserie televisiva, hanno di recente terminato i lavori nella writers’ room dedicata alla creazione di un capitolo completamente nuovo rispetto alla prima, che era un adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell.Nella prima, Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) ha lottato per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzavano contro di lui. 🔗 Cinefilos.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Al via nel Regno Unito le riprese della terza stagione di House of the Dragon - Partite le riprese della serie spin off Sono ufficialmente iniziate nel Regno Unito le riprese della terza stagione di House of the Dragon, la serie di successo ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. I nuovi episodi arriveranno prossimamente su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie continua a raccontare l’epica storia della Casa Targaryen. 🔗361magazine.com

The Last of Us | HBO ha confermato la Stagione 3 - Mancano pochi giorni all’esordio su HBO dei nuovi episodi, ma intanto The Last of Us è certo che tornerà con la Stagione 3. L’emittente HBO ha fatto sapere poche ore fa che lo show di successo The Last of Us ha ottenuto il via libera per una terza stagione. L’annuncio è arrivato a pochi giorni dall’esordio dei nuovi episodi, ed a seguito dei primi commenti della critica che, nel peggiore delle ipotesi, ha definito la Stagione 2 “assolutamente avvincente“. 🔗universalmovies.it

Calciomercato Lecce, dalla Juve l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione - Calciomercato Lecce, è Adzic l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione Messosi in mostra con la Next Gen, squadra con cui ha collezionato 9 presenze condite da 4 gol e 2 assist, Vasilije Adzic ha attirato le attenzioni del Lecce. Il talento classe 2006 del Montenegro è infatti al centro dei progetti […] 🔗calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Shogun, a che punto è la stagione 2? Novità e aggiornamenti; Shogun 2, anticipazioni da Hiroyuki Sanada: Il primo episodio vi lascerà a bocca aperta; Shogun: sceneggiatura Stagione 2 pronta, annuncia il creatore della serie Justin Marks; Shogun, tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia