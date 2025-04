Sh?gun | Primi dettagli dalla Stagione 2

Gina Balian, presidente di FX Entertainment, ha annunciato alcune ore fa che le riprese della seconda Stagione di Sh?gun partiranno a gennaio 2026 da Vancouver, in Canada. All'interno del comunicato stampa, inoltre, si evince che il vincitore del premio Emmy® Hiroyuki Sanada, di ritorno nei panni di"Lord Yoshii Toranaga", è stato promosso al ruolo di executive producer, e che Cosmo Jarvis riprenderà il ruolo di "John Blackthorne" e sarà co-executive producer.Secondo la descrizione offerta poco fa da FX (e da Disney+ per l'Italia), la seconda Stagione di Sh?gun sarà ambientata dieci anni dopo gli eventi della prima Stagione e porterà avanti la saga ispirata a fatti storici di questi due uomini provenienti da mondi diversi, i cui destini sono inevitabilmente intrecciati.

