Sh?gun nuova stagione su FX con cast originale e inizio a gennaio 2026

È stato ufficialmente confermato che la serie Sh?gun tornerà con una nuova stagione su FX, svelando dettagli inediti circa il suo imminente ritorno. La produzione dei prossimi episodi, caratterizzati dal consueto prestigio, avrà inizio a gennaio 2026 presso Vancouver. Dettagli sulla produzione e sul cast I protagonisti della prima stagione, Hiroyuki Sanada e Cosmo Jarvis.

Cosa riportano altre fonti

