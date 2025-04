Shogun la produzione della seconda stagione inizierà a gennaio 2026

Shogun” torna ufficialmente per la seconda stagione su FX, con le riprese del famoso dramma storico che dovrebbe iniziare a gennaio 2026 a Vancouver. Le star della prima stagione, Hiroyuki Sanada e Cosmo Jarvis, torneranno rispettivamente nei ruoli di Lord Yoshii Toranaga e John Blackthorne. Sanada, che era produttore della prima stagione oltre che protagonista, è stato promosso a produttore esecutivo. Jarvis sarà ora co-produttore esecutivo della serie. La prima stagione di “Sh?gun” era basata sull’omonimo romanzo di James Clavell, a sua volta liberamente ispirato a eventi reali della storia giapponese. La serie ha debuttato con un successo quasi universale nel febbraio 2024.Secondo la sinossi ufficiale della prima stagione, “Lord Yoshii Toranaga (Sanada) ha combattuto per la sua sopravvivenza mentre i suoi nemici del Consiglio dei Reggenti si univano contro di lui. 🔗 Metropolitanmagazine.it - Shogun, la produzione della seconda stagione inizierà a gennaio 2026 ” torna ufficialmente per lasu FX, con le riprese del famoso dramma storico che dovrebbe iniziare aa Vancouver. Le starprima, Hiroyuki Sanada e Cosmo Jarvis, torneranno rispettivamente nei ruoli di Lord Yoshii Toranaga e John Blackthorne. Sanada, che era produttoreprimaoltre che protagonista, è stato promosso a produttore esecutivo. Jarvis sarà ora co-produttore esecutivoserie. La primadi “Sh?gun” era basata sull’omonimo romanzo di James Clavell, a sua volta liberamente ispirato a eventi realistoria giapponese. La serie ha debuttato con un successo quasi universale nel febbraio 2024.Secondo la sinossi ufficialeprima, “Lord Yoshii Toranaga (Sanada) ha combattuto per la sua sopravvivenza mentre i suoi nemici del Consiglio dei Reggenti si univano contro di lui. 🔗 Metropolitanmagazine.it

