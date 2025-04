Shinkan Karate Ravenna trionfa ai Campionati Nazionali Interstile Wkaeda

Shinkan Karate Ravenna è stato protagonista sabato scorso a Rimini ai Campionati Nazionali Interstile del circuito Wkaeda (World Karate Association e Discipline Affini), una giornata interamente dedicata al Karate, dallo Shotokan al Goju-Ryu, che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia. La formazione bizantina ha conquistato medaglie in tutte le categorie e il secondo posto come miglior scuola d’Italia per risultati ottenuti. Un grande traguardo ottenuto dagli atleti Andrea Monferini, Manuela Dimaggio, Linda Savini, Samuele Marinelli e Diego Gaudenzi, laureatisi Campionati Nazionali, mentre Noemi Massa, Giorgio Berra e Liam Zattini hanno ottenuto importanti piazzamenti. Il bilancio finale dello Shinkan Karate è stato di 21 podi totali, di cui 17 medaglie d’oro, 3 d’argento e 1 di bronzo. 🔗 Sport.quotidiano.net - Shinkan Karate Ravenna trionfa ai Campionati Nazionali Interstile Wkaeda Loè stato protagonista sabato scorso a Rimini aidel circuito(WorldAssociation e Discipline Affini), una giornata interamente dedicata al, dallo Shotokan al Goju-Ryu, che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia. La formazione bizantina ha conquistato medaglie in tutte le categorie e il secondo posto come miglior scuola d’Italia per risultati ottenuti. Un grande traguardo ottenuto dagli atleti Andrea Monferini, Manuela Dimaggio, Linda Savini, Samuele Marinelli e Diego Gaudenzi, laureatisi, mentre Noemi Massa, Giorgio Berra e Liam Zattini hanno ottenuto importanti piazzamenti. Il bilancio finale delloè stato di 21 podi totali, di cui 17 medaglie d’oro, 3 d’argento e 1 di bronzo. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Karate, Latina trionfa al Campionato nazionale: 34 medaglie per i giovani atleti - La provincia di Latina ancora una volta protagonista nel karate a livello nazionale. Le squadre pontine sono tornate a casa con 34 medaglie dal Campionato Nazionale Fesik preagonisti riservato alle categorie Ragazzi da 6 a 13 anni che si è tenuto a Salsomaggiore Terme nel fine settimana di sabato... 🔗latinatoday.it

Karate, la Geam trionfa alla Coppa Italia – 2° Trofeo Città di Forlì - Lo scorso weekend il Gruppo Educazione alle Arti Marziali, con le sedi di Forlì e Argenta, ha conquistato il primo posto in classifica come società alla prestigiosa Coppa Italia – 2° Trofeo Città di Forlì. Un risultato straordinario, frutto della dedizione degli atleti e della guida del maestro... 🔗forlitoday.it

Sanità, a Ravenna si pensa di introdurre l'infermiere di farmacia: un progetto sperimentale per le persone vulnerabili - Verrà presentata nelle prossime settimane la figura dell'infermiere di comunità per il distretto di Ravenna. Con una serie di incontri nel forese messi in calendario dall'Ausl Romagna: a partire da mercoledì 9 aprile a Mezzano e a seguire a Sant'Alberto, Piangipane e Castiglione. Inoltre, ha... 🔗ravennatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Shinkan Karate Ravenna trionfa ai Campionati Nazionali Interstile Wkaeda; Karate, successo per lo Shinkan Ravenna: con 24 medaglie trionfa ai campionati italiani; La squadra Junior dello Shinkan Ravenna conquista la Svizzera; Karate. Quattro ori per Ravenna. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Shinkan Karate Ravenna protagonista ai Campionati Nazionali WKAEDA con 21 podi conquistati - Sabato 26 aprile, a Rimini, si sono svolti i Campionati Nazionali Interstile del circuito WKAEDA (World Karate Association e Discipline Affini), una ... 🔗ravennanotizie.it

Trofeo delle Regioni Fikta. Ottimi risultati per gli atleti e le atlete di Shinkan Karate Ravenna - Si è svolto domenica 30 marzo, a Novara, il prestigioso Trofeo delle Regioni FIKTA, gara di Karate Shotokan Tradizionale, che segue il grande livello lasciato dal M°Hiroshi Shirai ... 🔗ravennanotizie.it

Ku Shin Kan Karate Club Urgnano quaranta medaglie al collo nella competizione di Rogeno - Nel dettaglio questi i risultati ottenuti dal Ku Shin Kan Karate Club Urgnano. Coppa Italia, Urgnano trionfa Medaglie d’oro nel Kumite (combattimento). Basma El Farsani (7 anni, cintura gialla). 🔗primatreviglio.it