Sheinbaum Presidente Messico | Bene allentamento dazi su case automobilistiche

Messico, 30 aprile 2025 "Ieri è uscito il dato sulla crescita del Pil del Paese nel primo trimestre. Ricorderete che stavo per dire, o meglio, le agenzie lo dicevano, tutti lo dicevano, che ci sarebbe stata una caduta o che saremmo entrati in recessione. Invece, c'è crescita. Ovviamente vogliamo di più, però di fronte alla situazione dei dazi, alla situazione di incertezza in cui in tutti questi mesi si è mossa l'economia mondiale a causa del nuovo quadro deciso dal Presidente Trump, o imposto dal Presidente Trump, questa è una buona notizia", lo ha detto la Presidente del Messico, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - Sheinbaum (Presidente Messico): "Bene allentamento dazi su case automobilistiche" (Agenzia Vista), 30 aprile 2025 "Ieri è uscito il dato sulla crescita del Pil del Paese nel primo trimestre. Ricorderete che stavo per dire, o meglio, le agenzie lo dicevano, tutti lo dicevano, che ci sarebbe stata una caduta o che saremmo entrati in recessione. Invece, c'è crescita. Ovviamente vogliamo di più, però di fronte alla situazione dei, alla situazione di incertezza in cui in tutti questi mesi si è mossa l'economia mondiale a causa del nuovo quadro deciso dalTrump, o imposto dalTrump, questa è una buona notizia", lo ha detto ladel, Claudia. ClaudiaFonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

"Si chiama Golfo del Messico": la presidente messicana Claudia Sheinbaum vuole fare causa a Google - Una minaccia di denuncia nei confronti di Google. La presidente del Messico Claudia Sheinbaum vuole citare in giudizio la big tech americana se non rivedrà la sua decisione di rinominare il Golfo del Messico in Golfo d'America. Google Maps infatti si era adeguata rapidamente alle direttive... 🔗europa.today.it

Messico, la presidente Claudia Sheinbaum a una lezione di pugilato di massa - (LaPresse) La Presidente messicana Claudia Sheinbaum ha partecipato a lezione di pugilato di massa insieme alle leggende della boxe Julio César Chávez e Roberto Durán. L’evento si è tenuto nella piazza centrale di Città del Messico con lo slogan “Stai lontano dalla droga, il fentanyl ti uccide”, un appuntamento che utilizza lo sport per promuovere uno stile di vita sano in un momento in cui il governo messicano ha lanciato una campagna per combattere l’obesità infantile. 🔗lapresse.it

Presidente Messico: bene allentamento dazi su case automobilistiche - Roma, 30 apr. (askanews) - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha accolto con favore l'allentamento dei dazi sulle case automobilistiche da parte del collega statunitense Donald Trump, affermando che si tratta di un passo avanti negli sforzi per evitare una guerra commerciale. "Questa è una buona notizia", ha affermato Sheinbaum, il cui Paese è considerato uno dei più esposti ai dazi sulle importazioni di Trump, nella sua conferenza stampa mattutina. 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Sheinbaum (Presidente Messico): Bene allentamento dazi su case automobilistiche; Presidente Messico: bene allentamento dazi su case automobilistiche; L'inesistente dichiarazione della presidente messicana Claudia Sheinbaum contro Donald Trump; La presidente del Messico e le citazioni improbabili. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sheinbaum (Presidente Messico): "Bene allentamento dazi su case automobilistiche" - (Agenzia Vista) "Ieri è uscito il dato sulla crescita del Pil del Paese nel primo trimestre. Ricorderete che stavo per dire, o meglio, le agenzie ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Presidente Messico: bene allentamento dazi su case automobilistiche - Roma, 30 apr. (askanews) – La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha accolto con favore l’allentamento dei dazi sulle case automobilistiche da parte del collega statunitense Donald Trump, affer ... 🔗askanews.it

Sheinbaum, 'in Usa non si usi il Messico in campagna elettorale' - In vista delle prossime elezioni negli Stati Uniti, la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha chiesto ai futuri candidati alla carica di governatore statale di non utilizzare il nome del Paese ... 🔗msn.com