She Gets It From Me | Rachel Zegler figlia di Marisa Tomei nella nuova commedia drammatica

Rachel Zegler ha scelto il suo prossimo progetto: l'attrice interpreterà la figlia di Marisa Tomei, ex punk rocker nella commedia drammatica She Gets It From Me. Rachel Zegler tornerà sul grande schermo lasciandosi alle spalle la complicata produzione del remake live action del Classico animato Disney del 1937. Il nuovo progetto di Rachel Zegler Diretto da Julia von Heinz, She Gets It From Me segue le vicende di Nicky (Rachel Zegler), la cui festa di fidanzamento si trasforma in una caccia alla madre biologica, Charlotte (Marisa Tomei), un'ex punk dipendente dai farmaci.

