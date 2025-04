Shadow il film interpretato e co-scritto da persone con disabilità che parla di inclusione

Shadow, diretto da Bruce Gladwin, è un film australiano del 2022 che si distingue per la sua capacità di affrontare temi complessi come la disabilità e l'inclusione attraverso una lente autentica e coinvolgente. La pellicola segue un gruppo di attivisti con disabilità intellettive che organizzano un incontro pubblico per discutere gli impatti futuri dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, mentre il dibattito si sviluppa, emergono tensioni e conflitti interni che mettono in luce le sfide della rappresentazione e dell'auto-percezione all'interno della comunità stessa.L'articolo “Shadow”, il film interpretato e co-scritto da persone con disabilità che parla di inclusione . 🔗 , diretto da Bruce Gladwin, è unaustraliano del 2022 che si distingue per la sua capacità di affrontare temi complessi come lae l'attraverso una lente autentica e coinvolgente. La pellicola segue un gruppo di attivisti conintellettive che organizzano un incontro pubblico per discutere gli impatti futuri dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, mentre il dibattito si sviluppa, emergono tensioni e conflitti interni che mettono in luce le sfide della rappresentazione e dell'auto-percezione all'interno della comunità stessa.L'articolo “”, ile co-daconchedi. 🔗 Orizzontescuola.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Battuti a Napoli i primi ciak di Je so’ pazzo, il film sulla vita di Pino Daniele, interpretato da Massimiliano Caiazzo - «Sto lavorando sodo, a testa bassa e con immenso amore. Darò tutto me stesso» e servirà a Massimiliano Caiazzo, l’attore classe 1996 di Castellammare di Stabia, che il pubblico ha conosciuto prima perché nel cast del fenomeno Mare fuori e poi per Storia della mia famiglia, altro successo, ma targato Netflix. Niente a confronto della sfida che lo attende, ovvero interpretare Pino Daniele nel film Je so’ pazzo, che ripercorre, dalle origini al successo, la vita di uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. 🔗open.online

Cos’è l’Odissea e chi è Ulisse (che sarà interpretato da Matt Damon nel film di Nolan) - Un uomo scaltro e il suo lungo ritorno verso casa. In questo modo potrebbe essere riassunta la natura dell’Odissea, poema risalente all’VIII secolo a.C ed attributo ad Omero, sulla cui effettiva esistenza ancora si dibatte. Che sia stato scritto da un solo uomo o sia frutto di una serie di racconti che compongono la struttura oratoria degli antichi, l’Odissea rappresenta un’esperienza epica senza precedenti, capace di gettare le basi del genere storico/avventuroso. 🔗cultweb.it

A Napoli le riprese di “Je so pazzo”, il film su Pino Daniele interpretato da Massimiliano Caiazzo - Set sul Lungomare e in piazza del Plebiscito per il film che ripercorre la carriera di Pino Daniele: a interpretare il cantautore napoletano l'attore Massimiliano Caiazzo.Continua a leggere 🔗fanpage.it