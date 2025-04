Shade ricoverato in ospedale per l' infezione polmonare aggiorna i fan | Ho perso 5 chili non so dove l' ho presa

Shade ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute mentre sta proseguendo il suo ricovero in ospedale per un'infezione polmonare. Vito Ventura, questo il vero nome del rapper torinese, il 16 aprile era finito in ospedale e il 24 aprile aveva detto ai suoi più di 770 mila.

Shade spiega perché è ricoverato in ospedale: “Grave infezione ai polmoni, devo muovermi con l’ossigeno” - Shade spiega perché è stato ricoverato in ospedale su Tik Tok. Il rapper, al secolo Vito Ventura, ha contratto una grave infezione ai polmoni: "Mercoledì scorso ho smesso di respirare e sono finito al Pronto Soccorso". Nonostante la situazione non sia delle migliori, non si perde d'animo: "Quello che dovrò affrontare non è una passeggiata, ma c'è di peggio". 🔗fanpage.it

