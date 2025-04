Sgt Rock | le riprese del film DC con Colin Farrell diretto da Guadagnino sono state posticipate

Rock, il film tratto dai fumetti della DC, sembra sia stato spostato all'estate 2026. La pre-produzione di Sgt. Rock, il nuovo film della DC diretto da Luca Guadagnino e con star Colin Farrell, è stata interrotta. Le fonti di Deadline hanno inoltre svelato che il lavoro sul set potrebbe slittare di un intero anno. Lo slittamento al 2026 L'impegno della troupe e del cast di Sgt. Rock era inizialmente previsto nei prossimi mesi, ma ora si sostiene che il lavoro potrebbe iniziare nell'estate 2026. La causa del posticipo sembra sia legata alle tempistiche che avrebbero reso impossibile essere pronti per girare nel momento migliore e con le giuste condizioni meteo. Le riprese sembra si .

Colin Farrell sarà il protagonista del film della DC dedicato alla storia di SGT Rock? - L'attore Colin Farrell sembra interessato a recitare nel film SGT Rock, diretto da Luca Guadagnino, che farà parte del DC Universe sviluppato da James Gunn e Peter Safran. Colin Farrell sembra interessato a continuare la sua collaborazione con la DC in occasione di SGT Rock, il prossimo progetto tratto dai fumetti che verrà diretto da Luca Guadagnino. Se l'accordo tra la produzione e l'attore dovesse essere raggiunto, il coinvolgimento nel film non impedirebbe alla star di riprendere il ruolo del villain al centro della serie The Penguin. 🔗movieplayer.it

Daniel Craig abbandona il film della DC ‘Sgt. Rock’ di Luca Guadagnino - Daniel Craig non si arruolerà nel DC Universe. L’attore ha abbandonato il ruolo principale in “Sgt. Rock“, l’adattamento DC Comics del regista Luca Guadagnino di “Queer” e dello sceneggiatore Justin Kuritzkes. La notizia del possibile coinvolgimento di Craig è stata diffusa per la prima volta a novembre, ma una fonte a conoscenza del progetto ha fatto notare che l’attore non si è mai impegnato formalmente. 🔗metropolitanmagazine.it

Jeremy Allen White ha rifiutato il film Sgt. Rock? - L'attore Jeremy Allen White, star di The Bear, avrebbe rifiutato il ruolo da protagonista nel film Sgt. Rock, tratto dai fumetti della DC. Il film Sgt. Rock non ha ancora trovato il suo nuovo protagonista dopo la rinuncia di Daniel Craig e, secondo alcune indiscrezioni, Jeremy Allen White avrebbe rifiutato la parte. Il nuovo progetto targato DC Studios verrà diretto da Luca Guadagnino e il regista italiano è attualmente impegnato nello sviluppo del lungometraggio. 🔗movieplayer.it

Sgt. Rock: le riprese del film DC con Colin Farrell diretto da Guadagnino sono state posticipate - La pre-produzione di Sgt. Rock, il nuovo film della DC diretto da Luca Guadagnino e con star Colin Farrell, è stata interrotta. Le fonti di Deadline hanno inoltre svelato che il lavoro sul set potrebb ... 🔗msn.com

Sgt. Rock, il cinecomic di Guadagnino non si farà più (per ora): ecco perché - Il film, ambientato nella Seconda guerra mondiale, doveva essere girato nel Regno Unito con un budget di 65 milioni di dollari. 🔗msn.com

Il futuro incerto di Sgt. Rock: il film di Luca Guadagnino nel limbo del DC Universe - Il film "Sgt. Rock", diretto da Luca Guadagnino, è in fase di stallo nonostante le attese iniziali e la pre-produzione avviata, lasciando i fan del DC Universe in attesa di chiarimenti. 🔗ecodelcinema.com