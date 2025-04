Sgt Rock della DC diretto da Luca Guadagnino non è più in fase di sviluppo

Rock della DC diretto da Luca Guadagnino non è più in fase di sviluppoSgt. Rock dei DC Studios è stato messo in pausa, ma potrebbe essere una decisione reversibile. Il film sulla Seconda Guerra Mondiale, che il regista di Queer e Challengers Luca Guadagnino avrebbe voluto dirigere con Colin Farrell, non è più in fase di sviluppo presso lo studio. Ma le ragioni non sono creative: secondo una fonte attendibile, la necessità di girare in esterni nel Regno Unito avrebbe richiesto un inizio estivo che la produzione non avrebbe potuto rispettare, e le riprese in inverno non sarebbero state possibili. Quindi lo studio ha sospeso il progetto nella speranza di poter riprendere nel 2026, sebbene il coinvolgimento di Guadagnino rimanga incerto.I co-direttori dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, erano entusiasti di realizzare Sgt.

Colin Farrell sarà il protagonista del film della DC dedicato alla storia di SGT Rock? - L'attore Colin Farrell sembra interessato a recitare nel film SGT Rock, diretto da Luca Guadagnino, che farà parte del DC Universe sviluppato da James Gunn e Peter Safran. Colin Farrell sembra interessato a continuare la sua collaborazione con la DC in occasione di SGT Rock, il prossimo progetto tratto dai fumetti che verrà diretto da Luca Guadagnino. Se l'accordo tra la produzione e l'attore dovesse essere raggiunto, il coinvolgimento nel film non impedirebbe alla star di riprendere il ruolo del villain al centro della serie The Penguin. 🔗movieplayer.it

Daniel Craig abbandona il film della DC ‘Sgt. Rock’ di Luca Guadagnino - Daniel Craig non si arruolerà nel DC Universe. L’attore ha abbandonato il ruolo principale in “Sgt. Rock“, l’adattamento DC Comics del regista Luca Guadagnino di “Queer” e dello sceneggiatore Justin Kuritzkes. La notizia del possibile coinvolgimento di Craig è stata diffusa per la prima volta a novembre, ma una fonte a conoscenza del progetto ha fatto notare che l’attore non si è mai impegnato formalmente. 🔗metropolitanmagazine.it

Sgt. Rock | Colin Farrell in trattative per il film DC - Colin Farrell, volto de Il Pinguino nell’universo DC alternativo di “The Batman“, potrebbe presto dare volto ad un altro personaggio DC. Secondo un articolo del the Hollywood Reporter, infatti, pare che il divo hollywoodiano sarebbe stato contattato da Warner Bros/DC Studios per dare volto al protagonista del film DC di prossima produzione incentrato su Sgt. Rock, il sergente di ferro della Easy Company che si batte contro i nazisti. 🔗universalmovies.it

Colin Farrell sarà il protagonista del film della DC dedicato alla storia di SGT Rock? - SGT Rock farà parte del DC Universe sviluppato da James Gunn e Peter Safran, progetto che non ha punti in contatto con gli altri titoli già realizzati come The Batman, diretto da Matt Reeves, di ... 🔗msn.com

Sgt. Rock | Colin Farrell in trattative per il film DC - Colin Farrell, volto de Il Pinguino nell’universo DC alternativo di “The Batman“, potrebbe presto dare volto ad un altro personaggio DC. Secondo un articolo del the Hollywood Reporter, infatti, pare ... 🔗universalmovies.it