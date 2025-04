Sfratti | dopo quanto tempo può intervenire la forza pubblica?

quanto tempo passerà prima che si giunga ad un’esecuzione forzosa con l’intervento della forza pubblica. E qui entriamo in un territorio in cui a contare è più l’esperienza che non le conoscenze giuridiche. Non esistono, infatti, termini codificati. E contano molto anche fattori imprevedibili, come il carico di lavoro degli ufficiali giudiziari. Ma anche il temperamento del singolo ufficiale giudiziario gioca un suo ruolo. Così come l’accanimento dell’avvocato che assiste il proprietario. 🔗 Ilgiorno.it - Sfratti: dopo quanto tempo può intervenire la forza pubblica? Pillitteri Il quesito di questa settimana riguarda un tema veramente spinoso. Mi scrive una madre single di Milano con un figlio di 7 anni. Non le è stato rinnovato il contratto d’affitto. E il padrone di casa ha azionato una procedura di sfratto per finita locazione. A metà maggio riceverà la prima visita dell’ufficiale giudiziario. Vuole saperepasserà prima che si giunga ad un’esecuzione forzosa con l’intervento della. E qui entriamo in un territorio in cui a contare è più l’esperienza che non le conoscenze giuridiche. Non esistono, infatti, termini codificati. E contano molto anche fattori imprevedibili, come il carico di lavoro degli ufficiali giudiziari. Ma anche il temperamento del singolo ufficiale giudiziario gioca un suo ruolo. Così come l’accanimento dell’avvocato che assiste il proprietario. 🔗 Ilgiorno.it

