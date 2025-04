Sfondata la vetrina della boutique rubati capi griffati per decine di migliaia di euro

boutique di Riccione con una banda di malviventi che, nella notte tra il 28 e il 29 aprile, ha preso di mira la Gaudenzi Kid di via Corridoni. I ladri sono entrati in azione poco prima delle 5 e, utilizzando una vettura come ariete, hanno sfondato la vetrina. 🔗 Riminitoday.it - Sfondata la vetrina della boutique, rubati capi griffati per decine di migliaia di euro Torna l'allarme spaccate per ledi Riccione con una banda di malviventi che, nella notte tra il 28 e il 29 aprile, ha preso di mira la Gaudenzi Kid di via Corridoni. I ladri sono entrati in azione poco prima delle 5 e, utilizzando una vettura come ariete, hanno sfondato la. 🔗 Riminitoday.it

Sfondano la vetrina con l’auto. Rubati pochi euro, danni ingenti - Hanno derubato una gelateria di Brescia a cui hanno causato danni ingentissimi. È accaduto nella notte tra lunedì e martedì, poco prima di mezzanotte in via Corsina, a Brescia Due. Ad essere presa di mira è stata la Settimo Gelo, chiusa da qualche ora. I ladri hanno sfondato la vetrina con una Fiat Panda rubata come auto ariete. L’utilitaria ha infranto i vetri e divelto il telaio della vetrina, che dovrà essere completamente rifatto. 🔗ilgiorno.it

Vetrina sfondata, raid in un negozio in città - Tempo di lettura: < 1 minutoFurto questa notte presso un esercizio commerciale in via dei Longobardi. I malviventi sono entrati all’interno dell’attività sfondando una vetrina probabilmente con un grande masso. Ingenti i danni all’attività e i malviventi hanno rovistato all’interno del negozio. Il proprietario ha poi denunciato il raid alle forze dell’ordine. Altro furto in un negozio al Corso Garibaldi L'articolo Vetrina sfondata, raid in un negozio in città proviene da Anteprima24. 🔗anteprima24.it

Vetrina sfondata con un tombino. Attacco all’atelier, la titolare: “Situazione sempre più grave" - Firenze, 29 aprile 2025 - Un tentato furto, l’ennesimo segnale di un clima che si fa sempre più teso. È successo nella notte tra lunedì e martedì in via Orcagna, dove ignoti hanno provato a introdursi nell'atelier EleoLab, spaccando la vetrata con un tombino. A evitare il peggio sono stati i vicini di casa, che hanno sentito i rumori, hanno urlato e costretto il ladro alla fuga prima che riuscisse a entrare. 🔗lanazione.it

Sfondano la vetrina e rubano gioielli per 200mila euro ma fuggono a mani vuote: un arresto della polizia, recuperata la refurtiva - Con un suv sfondano ... la vetrina di un'ottica In tre, a volto coperto e con addosso delle tute da lavoro bianche, sono arrivati sul posto a bordo di una Alfa Romeo Stelvio risultata rubata ... 🔗informazione.it

Palermo, sfondano vetrina con un’auto e dopo la fuga la incendiano - PALERMO – Hanno sfondato con un’auto la vetrina di un negozio di tabacchi in via Pietro Scaglione, a pochi passi da via Brunelleschi, a Palermo. Con una Fiat Punto rubata i malviventi hanno ... 🔗livesicilia.it

Sfonda la vetrina di un ristorante e ruba 500 euro: denunciato 30enne incastrato dalle telecamere - Con profondo rammarico, ha constatato che una delle vetrate laterali, posizionata a fianco dell’imponente vetrata principale, era stata brutalmente sfondata. Un rapido controllo all’interno ha ... 🔗parmapress24.it