Sfide e incognite del governo Merz in politica estera

governo tedesco sta prendendo forma. Friedrich Merz sarà eletto cancelliere tra qualche giorno e il suo governo è pronto a insediarsi, riprendendo le fila da quando Angela Merkel aveva abdicato, quattro anni fa: l'ennesima Große Koalition tra Cdu e Spd, a trazione conservatrice, dovrà rimettere in carreggiata la locomotiva tedesca, deragliata durante la legislatura della Coalizione semaforo e il disastro del trio composto da socialdemocratici, verdi e liberali. Così ritorna di moda il modello Merkel con qualche variante, soprattutto per quel riguarda proprio il lato cristianodemocratico, ancor più spostato a destra.Le Sfide interne: far ripartire l'economia tedesca e neutralizzare l'AfDMerz, eletto alla guida della Cdu un paio di anni fa con la promessa di relegare ai margini i nazionalpopulisti della AfD, si ritrova ora nei sondaggi alla pari con l'ultradestra di cui voleva dimezzare il consenso e i prossimi quattro anni saranno decisivi per verificare quanto sarà alto e solido il muro tra destra moderata ed estrema.

