Sevizie a un anziano nel Siracusano misure cautelari per 5 giovani

giovanissimi identificati e ora rinchiusi in altrettante comunità. Per loro l'accusa è di atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso. L'uomo invece si trova in una struttura sicura in attesa di riprendersi. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Sevizie a un anziano nel Siracusano, misure cautelari per 5 giovani Maltrattato, picchiato e costretto a consumare droghe fino a star male. Il tutto per mesi e mesi. È finalmente finito l'incubo di un 67enne di Siracusa seviziato nella sua stessa casa da un gruppo di 17enni. Cinque issimi identificati e ora rinchiusi in altrettante comunità. Per loro l'accusa è di atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso. L'uomo invece si trova in una struttura sicura in attesa di riprendersi. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

