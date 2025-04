Settimana intensa di pallavolo | sfide decisive in Serie B e C

Settimana, questa, in cui quasi tutti i giorni si gioca a pallavolo nelle varie categorie.Serie B. Questa sera tornano in campo le due reggiane: l'Ama San Martino alle 21 ospita il Firenze Volley, mentre i Vigili del Fuoco alle 21 sono a Pontedera contro il Gruppo Lupi. A tre gare dal termine San Martino è a tre punti da un quarto posto che sarebbe ottimo, mentre i Vigili sono già retrocessi.Serie B1. La Giusto Spirito Rubierese ha sconfitto Crema 3 a 0 (19, 25, 17) con 13 punti di Adani e sale in zone abbastanza tranquille, la Tirabassi & Vezzali ha giocato ieri sera a San Giorgio Piacentino.Serie B2. Nessun miracolo, l'Arbor Interclays gioca una buona gara contro la forte capolista San Damaso, ma perde la gara 1 a 3 (25-12 18-25 22-25 19-25) e l'imbattibilità interna. La Fos Cvr supera 3 a 1 in trasferta Soliera (25-21 25-21 24-26 25-22) con 21 punti di Brunfranco, ma a -4 dalla vetta deve pensare a vincere la prossima e poi ai play-off: difficile la promozione diretta.

