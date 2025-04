Sette imputati 30 parti civili Le assoluzioni e le condanne

assoluzioni e condanne al processo di primo grado a carico di Sette imputati accusati di diffamazione aggravata per le pubblicazioni su un social tra il 2021 e il 2022. Le parti offese erano circa 30 tra politici, avvocati, cittadini e professionisti con incarichi in aziende come Asm e Pavia Acque, al centro di attacchi via Internet. Per undici capi d’accusa è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione Gianpiero Santamaria (nella foto), monzese attivo nella vita politica e cittadina di Voghera, detenuto per altra causa. Santamaria è stato assolto o ha ricevuto sentenza di non luogo a procedere per altri 14 capi d’accusa. Condannato a 600 euro di multa per due capi d’accusa Davide Palumbo; a 300 euro per un capo d’accusa Renato Faller. Palumbo è stato assolto o ha ricevuto sentenza di non luogo a procedere per 12 capi d’imputazione. 🔗 Ilgiorno.it - Sette imputati, 30 parti civili. Le assoluzioni e le condanne VOGHERA (Pavia)al processo di primo grado a carico diaccusati di diffamazione aggravata per le pubblicazioni su un social tra il 2021 e il 2022. Leoffese erano circa 30 tra politici, avvocati, cittadini e professionisti con incarichi in aziende come Asm e Pavia Acque, al centro di attacchi via Internet. Per undici capi d’accusa è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione Gianpiero Santamaria (nella foto), monzese attivo nella vita politica e cittadina di Voghera, detenuto per altra causa. Santamaria è stato assolto o ha ricevuto sentenza di non luogo a procedere per altri 14 capi d’accusa. Condannato a 600 euro di multa per due capi d’accusa Davide Palumbo; a 300 euro per un capo d’accusa Renato Faller. Palumbo è stato assolto o ha ricevuto sentenza di non luogo a procedere per 12 capi d’imputazione. 🔗 Ilgiorno.it

