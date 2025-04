Sesto San Giovanni getta liquido infiammabile sulla compagna e le dà fuoco | 37enne finisce in carcere

fuoco alla fidanzata a Sesto San Giovanni. L'uomo era stato subito bloccato dai carabinieri. Dalle indagini nella notte tra il 27 e il 28 aprile, ubriaco, durante l'ennesima discussione con la donna, le avrebbe versato addosso del liquido infiammabile per poi darle fuoco con un accendino e fuggire.La vittima dopo essere stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, è stata dimessa con una prognosi di 40 giorni per le ustioni riportate. Per l'uomo, come richiesto dalla Procura di Monza, è stata applicata dal giudice la custodia cautelare in carcere. Il precedente Lo scorso 5 aprile, a Milano, un connazionale dell’uomo, di 25 anni, era stato arrestato dalla Polizia locale per aver picchiato la compagna di origini sudamericane, oltre che per le accuse di averla sottoposta a maltrattamenti a ripetizione e violenze. 🔗 Ilgiorno.it - Sesto San Giovanni, getta liquido infiammabile sulla compagna e le dà fuoco: 37enne finisce in carcere Monza, 30 aprile 2025 – Un marocchino di 37 anni è stato sottoposto a fermo, convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza, con l'accusa di tentato omicidio per aver aggredito e datoalla fidanzata aSan. L'uomo era stato subito bloccato dai carabinieri. Dalle indagini nella notte tra il 27 e il 28 aprile, ubriaco, durante l'ennesima discussione con la donna, le avrebbe versato addosso delper poi darlecon un accendino e fuggire.La vittima dopo essere stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, è stata dimessa con una prognosi di 40 giorni per le ustioni riportate. Per l'uomo, come richiesto dalla Procura di Monza, è stata applicata dal giudice la custodia cautelare in. Il precedente Lo scorso 5 aprile, a Milano, un connazionale dell’uomo, di 25 anni, era stato arrestato dalla Polizia locale per aver picchiato ladi origini sudamericane, oltre che per le accuse di averla sottoposta a maltrattamenti a ripetizione e violenze. 🔗 Ilgiorno.it

