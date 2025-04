Sessualità bullismo e aggressioni ai prof | il Ministero rivoluziona la scuola Tutti i provvedimenti approvati oggi in Consiglio dei Ministri

professori e dirigenti; bocciatura con il 5 in condotta; attività di cittadinanza sociale per i bulli; educazione alla Sessualità.Sessualità, bullismo e aggressioni ai prof: il Ministero rivoluziona la scuola. Tutti i provvedimenti approvati oggi in Consiglio dei Ministri (ANSA FOTO) – Notizie.comSono queste le novità emerse dall’ultimo Consiglio dei Ministri tenutosi questa mattina ed esposte dal titolare del Dicastero dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nella successiva conferenza stampa.“Con questo provvedimento all’insegna del valore della trasparenza, intendiamo rafforzare l’alleanza tra la scuola e le famiglie”, ha detto Valditara. Il riferimento è all’ampliamento dell’offerta formativa per quanto concerne l’educazione alla Sessualità. 🔗 Notizie.com - Sessualità, bullismo e aggressioni ai prof: il Ministero rivoluziona la scuola. Tutti i provvedimenti approvati oggi in Consiglio dei Ministri Arresto obbligatorio per i maggiorenni che aggredisconoessori e dirigenti; bocciatura con il 5 in condotta; attività di cittadinanza sociale per i bulli; educazione allaai: illaindei(ANSA FOTO) – Notizie.comSono queste le novità emerse dall’ultimodeitenutosi questa mattina ed esposte dal titolare del Dicastero dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nella successiva conferenza stampa.“Con questo provvedimento all’insegna del valore della trasparenza, intendiamo rafforzare l’alleanza tra lae le famiglie”, ha detto Valditara. Il riferimento è all’ampliamento dell’offerta formativa per quanto concerne l’educazione alla. 🔗 Notizie.com

