Sessanta anni di qualità e cortesia grande festa per la macelleria Gerbi al Mercato coperto

Sessanta anni di carni di ottima qualità, di preparazioni sublimi e di cortesia superlativa. La macelleria di Adriano Gerbi è un punto fermo nella storia della città e del Mercato coperto (anche quando era momentaneamente trasferito in piazza del Circo) da Sessanta anni e sabato 3 maggio, dalle.

Udinese, Ametrano elogia Runjaic: «Non è la stessa squadra degli ultimi anni: solida, di qualità e bella da vedere, gli va dato il giusto merito» - Udinese, le parole dell’ex centrocampista Raffaele Ametrano sul momento che sta vivendo la squadra e sul contributo di Kosta Runjaic Raffaele Ametrano, ex centrocampista dell’Udinese, ha parlato al Messaggero Veneto della stagione che stanno vivendo i friulani, attualmente al decimo posto in campionato. Di seguito le sue parole su Kosta Runjaic. «Di certo non stiamo […] 🔗calcionews24.com

Mister Massimo Gadda non si nasconde dietro un dito: "Guardate Livorno, sono tre anni che tenta di andare in serie C». "Dobbiamo riprenderci contro una grande. Per il salto di qualità serve programmazione» - Sperava di giocarsi questa partita contro Golia in una condizione di classifica migliore Massimo Gadda, ma contro questa Samb schiacciasassi bisognerà necessariamente fare di necessità virtù: "Questa partita ha tanto valore. Arriva la squadra che finora si è dimostrata la migliore: proveremo a metterli in difficoltà, ma sappiamo che ci sarà da soffrire. Questa è una squadra che ha delle individualità importanti, lo dicono i numeri: momenti di appannamento capitano a tutti, ma quando hai un vantaggio così cospicuo, ne vieni fuori". 🔗sport.quotidiano.net

Finocchiona igp: 10 anni di qualità, territorio, sostenibilità per produzione da 25 milioni - Il 2025 segna il decimo anniversario per il Consorzio della Finocchiona igp, dieci anni di artigianalità, territorio, qualità e lungimiranza. Un grande traguardo che arriva dopo un anno che ha visto un aumento della quantità di insacco fino a 2 milioni e 400 mila chilogrammi, volumi quasi... 🔗arezzonotizie.it

