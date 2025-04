Serie D | Ricorso Zenith Prato rinvia gare salvezza del girone D

Serie D, nello specifico sulla zona bassa della classifica del girone D (nulla quindi che possa riguardare comunque il Forlì), arriva un nuovo scossone. Domenica prossima è in programma l’ultima giornata della stagione regolare, ma ci sarà una ulteriore inevitabile appendice. La Zenith Prato ha infatti presentato Ricorso contro la penalizzazione di 15 punti che le è stata inflitta in conseguenza del tesseramento, ritenuto errato, del calciatore Samuele Tempestini.Il dibattimento relativo al Ricorso del club toscano è in programma lunedì prossimo, perciò la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di posticipare a domenica 11 maggio le gare che riguardano retrocessione e playout. Questi sono gli incontri interessati: Lentigione-Sammaurese, United Riccione-San Marino, Corticella-Sasso Marconi e Zenith Prato-Piacenza. 🔗 Sport.quotidiano.net - Serie D: Ricorso Zenith Prato rinvia gare salvezza del girone D Sul campionato diD, nello specifico sulla zona bassa della classifica delD (nulla quindi che possa riguardare comunque il Forlì), arriva un nuovo scossone. Domenica prossima è in programma l’ultima giornata della stagione regolare, ma ci sarà una ulteriore inevitabile appendice. Laha infatti presentatocontro la penalizzazione di 15 punti che le è stata inflitta in conseguenza del tesseramento, ritenuto errato, del calciatore Samuele Tempestini.Il dibattimento relativo aldel club toscano è in programma lunedì prossimo, perciò la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di posticipare a domenica 11 maggio leche riguardano retrocessione e playout. Questi sono gli incontri interessati: Lentigione-Sammaurese, United Riccione-San Marino, Corticella-Sasso Marconi e-Piacenza. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Serie D, sconfitta a tavolino per la Zenith Prato: il giudice accoglie il ricorso modenese - Prato, 25 febbraio 2025 – Ricorso accolto, punteggio ribaltato: da una vittoria per 3-0 ad una sconfitta a tavolino per il medesimo motivo. Lo ha deciso il giudice sportivo, accogliendo il ricorso del Cittadella Vis Modena per il “caso Tempestini”. E concludendo nella nota che il giocatore in questione “non tesserato per la società Zenith Prato”: una frase che, potenzialmente, rischia di aprire scenari devastanti a livello di classifica per un club che sta sin qui onorando al meglio la stagione del debutto in Serie D. 🔗sport.quotidiano.net

Il ricorso verso la prima udienza e una serie di coincidenze dietro la decadenza di Todde - Quella iniziata ieri è la settimana cruciale per la governatrice sarda Alessandra Todde. Giovedì 20 marzo si terrà infatti la prima udienza contro l’ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale della Corte d’appello di Cagliari che il 3 dicembre scorso ne aveva intimato la decadenza per supposte irregolarità nella rendicontazione delle spese nella campagna per il voto di febbraio 2024. 🔗lanotiziagiornale.it

Serie D / La Samb può continuare a festeggiare, respinto il ricorso del Teramo - Come già da noi ieri ipotizzato il Giudice Sportivo ha detto no al club abruzzese che aveva chiesto la ripetizione della gara VALLESINA, 15 aprile 2025 – Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso del Teramo calcio che aveva chiesto la ripetizione della partita persa domenica scorsa contro la Sambenedettese additando come motivazione un errore arbitrale. La risposta della Giustizia Sportova è stata: “di rigettare il reclamo; di dichiarare regolare lo svolgimento della gara e, per l’effetto, convalidarne il risultato: Città di Teramo – Sambenedettese 1-2 di comminare al calciatore della ... 🔗.com

Su questo argomento da altre fonti

Serie D: Ricorso Zenith Prato rinvia gare salvezza del girone D; Girone D: la Corte d'Appello si pronuncia il 6 maggio sul ricorso Zenith Prato, cinque gare posticipate all'11 maggio; Serie D, il ricorso della Zenith sarà esaminato il 6 maggio: rinviate quattro partite dell’ultima giornata; Serie D, il ricorso della Zenith modifica il calendario: rinviata Tau-Pistoiese. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie D: Ricorso Zenith Prato rinvia gare salvezza del girone D - La Zenith Prato presenta ricorso contro la penalizzazione, rinviando le partite decisive per la salvezza nel girone D. 🔗sport.quotidiano.net

Serie D: Slittamento delle partite per il caso Zenith Prato - Il caso Zenith Prato sposta la Serie D. E lo fa in senso letterale in quanto, come comunicato dalla Lega Nazionale Dilettanti nel pomeriggio di ieri, cinque delle partite in programma il 4 maggio verr ... 🔗msn.com

Serie D, il ricorso della Zenith modifica il calendario: rinviata Tau-Pistoiese - Rinviata Tau-Pistoiese e tutte le partite che coinvolgono squadre in corsa per la post season in attesa del verdetto Zenith che arriverà il 6 maggio L’ultima giornata di regular season nel Girone D di ... 🔗pistoiasport.com