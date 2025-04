Serie C l’Arezzo conferma mister Bucchi e il ds Cutolo fino al 2028

l’Arezzo pensa già al futuro, confermando allenatore e direttore sportivo. Rinnovato il contratto di mister Cristian Bucchi, il cui accordo con il club è stato esteso fino al 2028. Il prolungamento del suo incarico rappresenta, dice la società “la volontà condivisa di dare continuità al progetto tecnico e di consolidare le basi per un futuro sempre più ambizioso. La società è orgogliosa di poter proseguire il cammino insieme a mister Bucchi, certi che il lavoro quotidiano e la condivisione degli obiettivi porteranno nuove soddisfazioni alla città e ai nostri tifosi”.Allunga fino al 2028 anche Nello Cutolo, il ds. Dopo essere stato un giocatore simbolo dell’Arezzo, con cui ha scritto pagine importanti della recente storia sportiva del club, Cutolo ha intrapreso il ruolo di direttore sportivo con la stessa passione e professionalità che lo hanno sempre contraddistinto in campo. 🔗 AREZZO – In attesa delle sfide playoffpensa già al futuro,ndo allenatore e direttore sportivo. Rinnovato il contratto diCristian, il cui accordo con il club è stato estesoal. Il prolungamento del suo incarico rappresenta, dice la società “la volontà condivisa di dare continuità al progetto tecnico e di consolidare le basi per un futuro sempre più ambizioso. La società è orgogliosa di poter proseguire il cammino insieme a, certi che il lavoro quotidiano e la condivisione degli obiettivi porteranno nuove soddisfazioni alla città e ai nostri tifosi”.Allungaalanche Nello, il ds. Dopo essere stato un giocatore simbolo del, con cui ha scritto pagine importanti della recente storia sportiva del club,ha intrapreso il ruolo di direttore sportivo con la stessa passione e professionalità che lo hanno sempre contraddistinto in campo. 🔗 Corrieretoscano.it

