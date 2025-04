Serie A Chivu torna a casa | firma con una big

Chivu non vede l'ora di farsi strada in Serie A. Spunta la nuova firma con una big italiana: ecco l'annuncio decisivo, la mossa a sorpresaL'obiettivo numero uno del Parma è quello di raggiungere la salvezza aritmetica. Spunta una nuova mossa a sorpresa per conoscere il futuro di Cristian Chivu: pochi minuti fa è arrivato l'annuncio a sorpresa. Saranno giorni decisivi per arrivare subito alla nuova destinazione.Serie A, Chivu torna a casa: firma con una big – Lapresse – calciomercato.it Ha iniziato il suo percorso da allenatore nelle giovanili dell'Inter per poi mettere in mostra in Serie A le sue idee alla guida del Parma. Ecco il nuovo annuncio decisivo in vista della prossima stagione. Può salutare subito il club emiliano per firmare con una nuova big d'Europa: ecco la decisione definitiva.

Basket, in serie C torna in casa il CUS Pisa Cosmocare con Bottegone - Pisa, 21 febbraio 2025 – Ad otto turni dal termine della regular season, entra nella fase decisiva per la salvezza, la stagione del Cosmocare CUS Pisa, fanalino di coda nel campionato di serie C. I ragazzi di coach Scocchera, a digiuno di vittorie da due mesi, incontrano nell’ordine Bottegone, CUS Firenze, Sancat Firenze e Pontedera, un poker di gare, potenzialmente alla portata di Burgalassi e compagni, che dovranno fare più punti possibili per riuscire ad agguantare i play-out e continuare la lotta per non retrocedere. 🔗sport.quotidiano.net

Serie A, l’Atalanta torna finalmente a vincere in casa: 2-0 contro il Bologna - Le ultime settimane deludenti hanno costretto l'Atalanta ad abbandonare il sogno Scudetto e guardare le inseguitrici alle spalle. I tre punti di oggi la riportano in terza posizione L'articolo Serie A, l’Atalanta torna finalmente a vincere in casa: 2-0 contro il Bologna proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Serie D / L’SSC Ancona torna a sorridere: 1-2 in casa del Roma City - I dorici tornano alla vittoria con i gol di Martiniello e Rovinelli. Risultato sofferto che dimostra la capacità della formazione biancorossa di saper trovare la soluzione giusta quando le motivazioni hanno la meglio sulle difficoltà. La salvezza ora, è ad un passo. Esordio in panchina del giovane Giordani, il bomber delle Juniores, altro talento ad unirsi alla prima squadra ANCONA, 6 aprile 2025 – Ritorna a sorridere l’SSC Ancona, esce vittoriosa dal Riano Athletic Center contro Roma City per 1-2 grazie alle reti di Martiniello al 22’ del primo tempo e infine la testata vincente quasi al ... 🔗.com

Lazio - Parma, i dubbi di Baroni e Chivu - LE PROBABILI FORMAZIONI - Scenderanno in campo questa sera alle ore 20:45 Lazio e Parma per la gara valevole per la 34° giornata del campionato di Serie A. I ... 🔗noibiancocelesti.com

Lazio - Parma, le formazioni ufficiali: Isaksen c'è, confermato Romagnoli - La Lazio torna all’Olimpico, l’avversario è il Parma di Chivu, vincente in casa contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato. Per il monday night ... 🔗lalaziosiamonoi.it

Lazio - Parma, le formazioni ufficiali: pochi cambi, torna Isaksen - La Lazio torna all’Olimpico, l’avversario è il Parma di Chivu, vincente in casa contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato. Per il monday night Baroni dovrà fare a meno di Belahyane, ... 🔗lalaziosiamonoi.it