Serata neomelodica con Stefania Lay

Serata neomelodica cena spettacolo ospite Stefania Lay, organizzatori della Serata Alessandro e Antonio.Stefania Lay nasce a Napoli nel 1980. A 15 anni muove i primi passi nel mondo della musica partenopea e conduce il. 🔗 Ilpescara.it - Serata neomelodica con Stefania Lay Il prossimo 2 maggio alle ore 21 il ristorante Margherita organizza unacena spettacolo ospiteLay, organizzatori dellaAlessandro e Antonio.Lay nasce a Napoli nel 1980. A 15 anni muove i primi passi nel mondo della musica partenopea e conduce il. 🔗 Ilpescara.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

La Virtus incappa in una serata storta, al PalaBarbuto vince il Napoli Basket - Finisce nel peggiore dei modi la sfida del PalaBarbuto per la Virtus Bologna. Finisce con una sconfitta inopinata per almeno tre ordini di motivi. Il primo il livello dell'avversario, Napoli veleggiava all'ultimo posto della LBA con solo 5 vittorie all'attivo. Il secondo, per come è maturata... 🔗bolognatoday.it

FantaSanremo 2025: la classifica aggiornata dopo la terza serata - Il Festival di Sanremo 2025 è ormai giunto al suo rush conclusivo, con il FantaSanremo che continua a regalare emozioni e sorprese. Dopo la terza serata, Serena Brancale conferma il suo primato nella classifica generale del fantasy game con 180 punti, seguita da un trio agguerrito composto da Lucio Corsi (165 punti) Marcella Bella e Olly (160 punti). La terza serata: Noemi in vetta La serata di giovedì ha visto Noemi come protagonista assoluta del FantaSanremo. 🔗quotidiano.net

Sanremo 2025, al via la prima serata. Elodie: “Non voto Meloni neanche si mi tagliano le mani” - Tutto pronto per la prima serata del nuovo Sanremo, che segna la fine dell’era Amadeus e l’avvento di Carlo Conti. A caratterizzare la prima serata del Festival saranno tante sorprese: l’apertura con l’omaggio a Ezio Bosso sulle note del brano Following a Bird, che il maestro portò all’Ariston nel 2016, rivisitato dall’orchestra guidata da Pinuccio Pirazzoli. E poi Jovanotti con le sue cento batterie, gli amici Gerry Scotti e Antonella Clerici, il messaggio di pace di Noa e Mira Wad che cantano insieme Imagine e i 29 artisti in gara. 🔗thesocialpost.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serata neomelodica con Stefania Lay; «Noi siamo neomelodiche, non ci discriminate»; Stefania Lay, offerta di matrimonio sul palco durante il concerto al teatro Troisi; Giusy Attanasio, Nancy Coppola e Stefania Lay: «Il concerto è sold out, premiata la musica neomelodica». 🔗Cosa riportano altre fonti