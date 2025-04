Serata di musica e preghiera con i Pueri Cantores Zamberletti per ricordare papa Francesco

Pueri Cantores "Zamberletti" di Macerata hanno creato per ricordare papa Francesco attraverso la musica e la preghiera. L’appuntamento è per oggi alle 21.15, nella splendida cornice della chiesa di San Giuseppe a Sforzacosta. "Sarà un momento di raccoglimento – spiega il direttore del coro, Gian Luca Paolucci – di emozione e di speranza, nel segno delle parole e dell’esempio che papa Francesco ci ha lasciato".Quante volte avete incontrato questo papa? "L’attuale coro ha incontrato papa Francesco – continua Paolucci – in occasione del congresso internazionale dei Pueri Cantores che cade ogni sei anni e cioè nel 2015 e nel 2023 (non nel 2021 perché rimandato a causa dell’epidemia da Covid). Questi eventi si concludono con la messa solenne in San Piero del primo gennaio, momento in cui i Pueri di tutto il mondo cantano, andando a sostituire la Cappella musicale pontificie sistina, nella giornata mondiale della pace". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Serata di musica e preghiera con i Pueri Cantores "Zamberletti" per ricordare papa Francesco "Canta e cammina" è il concerto speciale che i" di Macerata hanno creato perattraverso lae la. L’appuntamento è per oggi alle 21.15, nella splendida cornice della chiesa di San Giuseppe a Sforzacosta. "Sarà un momento di raccoglimento – spiega il direttore del coro, Gian Luca Paolucci – di emozione e di speranza, nel segno delle parole e dell’esempio checi ha lasciato".Quante volte avete incontrato questo? "L’attuale coro ha incontrato– continua Paolucci – in occasione del congresso internazionale deiche cade ogni sei anni e cioè nel 2015 e nel 2023 (non nel 2021 perché rimandato a causa dell’epidemia da Covid). Questi eventi si concludono con la messa solenne in San Piero del primo gennaio, momento in cui idi tutto il mondo cantano, andando a sostituire la Cappellale pontificie sistina, nella giornata mondiale della pace". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Sanremo 2025, la diretta della prima serata: l'omaggio a Ezio Bosso dà il via al Festival di Carlo Conti: «La musica come la vita si fa insieme» - Si comincia con Gaia e si chiude con i The Kolors, superospite Jovanotti. La cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad si esibiranno insieme con Imagine di John Lennon. Tutti gli aggiornamenti in diretta da Sanremo 🔗vanityfair.it

Al Demodè “Il Cabaret”, serata-evento di beneficenza all’insegna di musica, teatro e moda - Giovedì 13 marzo, al Demodé Club di Modugno (Ba) giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, sarà proposto “Il Cabaret”, serata-evento di moda, musica e teatro organizzata dall’aps La Paranza in collaborazione con il Rotary Club Bari Alto, il cui ricavato sarà interamente devoluto in... 🔗baritoday.it

Il Cardinale di Napoli ed Enzo Avitabile insieme per una preghiera in musica - La canzone e il video saranno disponibili sui canali social della Chiesa di Napoli e del Maestro Enzo Avitabile da oggi 12 aprile. Una preghiera in musica, scritta insieme al maestro Enzo Avitabile, e il rito della Lavanda dei piedi, vissuto accanto alle realtà dell’associazionismo impegnate nella diffusione di una cultura di pace. Due gesti […] 🔗2anews.it