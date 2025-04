Sequestro di 13 lavoratori peruviani in una miniera d' oro a La Libertad

lavoratori peruviani della compagnia di servizi minerari cilena R&R sono stati sequestrati da un gruppo armato che ha fatto irruzione con violenza nella miniera d'oro nel distretto di Pataz, nella regione settentrionale di La Libertad, dove prestavano servizio.R&R, che svolge lavori di sicurezza per la compagnia mineraria aurifera peruviana Poderosa Sa, ha chiesto il supporto urgente dalla polizia nazionale e del Ministero dell'Interno per portare in salvo i suoi lavoratori, riporta il sito Infobae.Il Sequestro, avvenuto sabato 26 aprile, è stato denunciato solo oggi dai media, a causa delle proteste dei parenti dei sequestrati, che accusano il governo e la miniera Poderosa di non avere da allora né detto, né fatto nulla mentre i rapitori hanno chiesto un riscatto di 4 milioni di soles, circa un milione di euro, per liberare gli ostaggi. 🔗 Quotidiano.net - Sequestro di 13 lavoratori peruviani in una miniera d'oro a La Libertad Almeno tredicidella compagnia di servizi minerari cilena R&R sono stati sequestrati da un gruppo armato che ha fatto irruzione con violenza nellad'oro nel distretto di Pataz, nella regione settentrionale di La, dove prestavano servizio.R&R, che svolge lavori di sicurezza per la compagnia mineraria aurifera peruviana Poderosa Sa, ha chiesto il supporto urgente dalla polizia nazionale e del Ministero dell'Interno per portare in salvo i suoi, riporta il sito Infobae.Il, avvenuto sabato 26 aprile, è stato denunciato solo oggi dai media, a causa delle proteste dei parenti dei sequestrati, che accusano il governo e laPoderosa di non avere da allora né detto, né fatto nulla mentre i rapitori hanno chiesto un riscatto di 4 milioni di soles, circa un milione di euro, per liberare gli ostaggi. 🔗 Quotidiano.net

