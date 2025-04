Sequestra la compagna in casa dopo una lite | arrestato 35enne a Rocca di Papa

lite degenerata in violenza ha portato all'arresto di un uomo di 35 anni, che avrebbe Sequestrato la compagna all'interno della loro abitazione a Rocca di Papa, nei Castelli Romani. Nonostante fosse tenuta prigioniera, la donna è riuscita a contattare il numero di emergenza 112, facendo così scattare l'intervento dei carabinieri, che sono riusciti a raggiungerla forzando l'ingresso da una finestra.Minacce e sequestro dopo una lite per drogaL'allarme è scattato pochi giorni fa, quando la donna ha riferito ai militari di trovarsi in una situazione pericolosa. Secondo quanto ricostruito, avrebbe sorpreso il compagno mentre faceva uso di sostanze stupefacenti, dando origine a una violenta discussione. L'uomo, fuori controllo, l'avrebbe costretta a restare chiusa in casa, impedendole di uscire e minacciandola ripetutamente.

