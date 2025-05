Sequel di Road House | Guy Ritchie guida l’evoluzione con Jake Gyllenhaal su Amazon MGM Studios

Nel contesto dell'evoluzione narrativa cinematografica, il Sequel di Road House si sta delineando con la regia di Guy Ritchie, proseguendo il percorso intrapreso dal protagonista Jake Gyllenhaal e sviluppato all'interno degli studi di Amazon MGM Studios. Progetto e squadra creativa Le dinamiche creative del film vedono la penna di Will Beal all'opera per la sceneggiatura.

Mister Movie | Road House 2: Guy Ritchie Dirigerà il Sequel con Jake Gyllenhaal? - Preparati! Guy Ritchie, il maestro dietro Sherlock Holmes e The Gentlemen, sembra pronto a dirigere il sequel di Road House, il successo di Amazon Prime Video con Jake Gyllenhaal. Dopo le controversie sul rilascio del primo film, sembra che Road House 2 potrebbe finalmente approdare nei cinema. Guy Ritchie Prende il Comando: Cosa Significa per Road House 2? L'arrivo di Ritchie dietro la macchina da presa segna un cambio di rotta interessante. 🔗mistermovie.it

Road House 2: Guy Ritchie sarà il regista del sequel con star Jake Gyllenhaal - Il sequel del film Road House, con star Jake Gyllenhaal, vedrà coinvolto come regista Guy Ritchie, che sostituirà Doug Liman. Sarà Guy Ritchie il regista di Road House 2, il sequel del film con star Jake Gyllenhaal che è attualmente in fase di sviluppo tra le fila di Amazon MGM Studios. Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama e bisognerà attendere per scoprire come proseguirà la storia di Elwood Dalton. 🔗movieplayer.it

Road House 2, Guy Ritchie in trattative, intanto Jake Gyllenhaal: "Sono eccitato di tornare come Delton" - Il regista britannico Guy Ritchie sembra pronto a subentrare alla regia per il seguito del successo streaming di Amazon, Road House, con Jake Gyllenhaal che si dichiara entusiasta di tornare nei panni dell'ex combattente. Dopo il debutto muscoloso (e controverso) su Prime Video, Road House si prepara a tornare con un secondo capitolo che promette più pugni, più sudore e - finalmente - una vera uscita cinematografica. 🔗movieplayer.it

Guy Ritchie alla regia di Road House 2: il sequel del film con Jake Gyllenhaal in arrivo su Amazon - Guy Ritchie dirigerà "Road House 2", sequel del film con Jake Gyllenhaal, attualmente in sviluppo presso Amazon MGM Studios. La trama rimane segreta, ma le aspettative sono elevate. 🔗ecodelcinema.com

