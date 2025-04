Semifinali Champions l' Inter sfiora l' impresa a Barcellona | 3-3 Infortunio per Lautaro

Barcellona, 30 aprile 2025 - Pari e spettacolo a Barcellona. Inter ancora viva. I nerazzurri tengono testa alla capolista della Liga e giocano una partita di grande personalità. Il 3-3 finale racconta tanto della reazione dei campioni d'Italia alle tre sconfitte consecutive, tenendo aperta la doppia sfida di semifinale di Champions League contro uno squadrone. Brava l'Inter a prendersi in avvio un doppio vantaggio con Thuram e Dumfries, due gran gol, poi la rimonta blaugrana con Yamal e Torres in un primo tempo stellare. Nella ripresa spazi aperti in contropiede, il solito Dumfries a siglare il momentaneo 2-3 subito riacciuffato da Raphinha. Anche un pizzico di sfortuna con il 3-4 potenziale di Mkhitaryan fermato da un fuorigioco millimetrico e l'Infortunio muscolare per Lautaro Martinez che rischia di privare l'Inter del capitano nel finale di stagione.

