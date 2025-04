Sembrava un sogno Ho passato 10 anni a fotografare orche e questa è il primo esemplare bianco | il raro avvistamento che nasconde un preoccupante dettaglio

Noriyuki Hayakawa, fotografo freelance di 64 anni, ha immortalato un'orca bianca al largo di Hokkaido, Giappone settentrionale. "Mi tremavano le gambe per l'emozione", ha raccontato. "Era la prima volta in vita mia che vedevo un'orca bianca. Non vedevo l'ora di scattare una foto, nuotano veloci e riaffiorano solo per un attimo".L'orca osservata dal fotografo presentava invece una colorazione color crema, con chiazze più chiare intorno al mento e agli occhi. Si tratta di leucismo, una condizione genetica che provoca la perdita parziale della pigmentazione. "Sembra un'orca color crema-dorato in un mare blu. Continuo a pensare che fosse un sogno", ha scritto Hayakawa su Instagram. E a confermarne la teoria sarebbero le cicatrici visibili sull'animale.Qualche tempo dopo, Hayakawa è tornato nello stesso tratto di mare, lungo le 20 miglia tra Hokkaido e l'isola russa di Kunashir.

