Selvaggia Lucarelli lascia Milano ecco dove si è trasferita per il momento

momento non è un trasferimento vero e proprio, ma prove (concrete) di vita quotidiana a Roma. La giornalista Selvaggia Lucarelli, dopo 16 anni trascorsi a Milano, ha annunciato sui social di aver preso casa temporaneamente nella Capitale con il compagno Lorenzo Biagiarelli.

Cosa riportano altre fonti

Selvaggia Lucarelli, tensioni durante la presentazione di un libro a Milano: “Questo tizio mi perseguita, non entrerà più ai miei eventi” - "Cosa ne pensi del caso di Giovanna Pedretti?", la domanda posta a Selvaggia Lucarelli la spiazza: tensioni alla Mondadori di Milano, alla presentazione del libro di Serena Mazzini. Ora la giornalista è tornata a parlare di ciò che è accaduto ed ha chiarito la sua posizione L'articolo Selvaggia Lucarelli, tensioni durante la presentazione di un libro a Milano: “Questo tizio mi perseguita, non entrerà più ai miei eventi” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Selvaggia Lucarelli, annullata la presentazione di un libro a Milano: «Scelta preventiva dopo le minacce» - Alla fine Selvaggia Lucarelli non sarà presente alla libreria Mondadori di piazza Duomo a Milano sabato 29 marzo. Avrebbe dovuto presentare il libro L’amore è un sintomo: i paradossi dell’amore e del sesso in un mondo che cambia di Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoanalista, ma la sua partecipazione è stata annullata. «Dopo ciò che è accaduto sabato scorso, il disordine che ha creato e le successive minacce di una nota pagina milanese di ripetere “l’operazione”, l’organizzazione ha comprensibilmente preferito prevenire qualsiasi problema», scrive la giornalista su Instagram. 🔗open.online

Duran Duran troppo rumorosi in hotel a Sanremo, Selvaggia Lucarelli lascia un biglietto - News tv. Duran Duran troppo rumorosi in hotel a Sanremo, Selvaggia Lucarelli lascia un biglietto. Ieri sera, 13 Febbraio 2025, dopo 40 anni dalla loro esibizione, i Duran Duran sono saliti di nuovo sul palco del Festival di Sanremo, emozionando sia il pubblico dell’Ariston che da casa. Al DopoFestival, Selvaggia Lucarelli ha fatto una dichiarazione scioccante, raccontando che la band sarebbe stata molto rumorosa in albergo a tal punto che ha lasciato loro un biglietto. 🔗tvzap.it

Se ne parla anche su altri siti

Selvaggia Lucarelli lascia Milano e si trasferisce con Lorenzo Biagiarelli (e i gatti): il motivo e la nuova casa temporanea - Selvaggia Lucarelli lascia Milano. Dopo aver trascorso moltissimi anni nella città meneghina, la giornalista ha deciso di dare una svolta alla sua ... 🔗msn.com

Selvaggia Lucarelli "lascia" Milano, ecco dove si è trasferita (per il momento) - La giornalista, che vive a Milano da 16 anni, ha preso in affitto un appartamento alla Garbatella (Roma) per un mese ... 🔗milanotoday.it

Selvaggia Lucarelli lascia Milano dopo oltre un decennio: ecco dove si trasferirà col futuro marito - Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli stanno pensando seriamente di trasferirsi a Roma. La coppia, che da anni vive insieme a Milano in zona Portello, si trova in questi giorni nella capitale per ... 🔗gossip.it